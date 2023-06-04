Развитие креативных индустрий обсуждают в медиацентре ПАИ

16:02, 04 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая теме развития креативных индустрий в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Спикеры встречи – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский (онлайн), президент АНО «Креативная экономика», директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров (онлайн), директор Национального драматического театра России (Александринский театр) Сергей Емельянов (онлайн), директор центра прикладных и полевых исследований Института исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Владимир Картавцев.

Напомним, во исполнение поручения президента России от 16 января 2020 года № Пр-59 о выработке комплексного подхода к созданию привлекательных условий для переезда и закрепления населения в сельской местности и его апробации в Псковской области губернатор региона Михаил Ведерников принял решение о реализации на территории Псковской области ведомственного регионального проекта «Комплексное развитие опорных населённых пунктов и прилегающих территорий».

Псковская область – один из передовых регионов России, который включился в работу над развитием креативной экономики.

В 2022 году команда федеральных экспертов совместно с АНО «Креативная экономика» исследовала территории и разработала концепцию их развития «Псковский креативный путь». Для каждой из семи территорий был сформирован свой особенный сценарий развития.

1 июля 2022 года на итоговой презентации федеральные эксперты и молодые архитекторы представили результаты проведённого исследования: определены ключевые показатели и составляющие креативной среды населённых пунктов и предложены рекомендации по развитию их креативной идентичности. В рамках исследования было предложено определить и зафиксировать конкретные креативные продукты или услуги, которые станут точкой роста креативных индустрий и притяжения новых талантов для населённого пункта.

7 июля 2022 года губернатор региона Михаил Ведерников презентовал проект комплексного развития опорных населённых пунктов Псковской области на форуме «Российская креативная неделя», который проходил в Москве.

Исследование креативного потенциала являлось первым этапом работы по изучению среды. Выработанные решения были переданы команде архитекторов, градостроителей, урбанистов и дизайнеров для дальнейшей работы над проектом пространственного развития исследуемых территорий.

Изучение региональных практик на примере семи пилотных территорий показало, что необходимо создавать условия для развития и коммерциализации творческого потенциала населения с помощью обучения креативным навыкам представителей государственной и муниципальной власти региона, представителей общественных организаций и бизнеса, а также создания условий для расширения присутствия локальных продуктов на федеральном уровне.

Отметим, что эффектами развития креативных индустрий на макроуровне являются повышение ВРП, повышение экспортного потенциала, создание инновационной среды и привлечение талантов в регион, развитие внутреннего и внешнего туризма, формирование новых ценностей и социальных моделей, обеспечение социально-экономической устойчивости городов региона.

Добавим, что поддержка креативных направлений бизнеса осуществляется через обучающие мероприятия и форумы «Другое дело», «Неделя креативной экономики», «Другой наставник» и «Образ дела».