Телефорум «Другое дело» в медиацентре ПАИ: Развитие креативной экономики

17:43, 17 ноября 2021, ПАИ

17 ноября в медиацентре Псковского агентства информации в рамках Недели креативной экономики состоялся телефорум «Другое дело» с участием федеральных и региональных экспертов. О значении интеллектуальной собственности в сфере креативных индустрий рассказал президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. Экспертами форума также стали директор фестиваля «Российская креативная неделя» Марина Абрамова и директор франшизы дизайн-завода Михаил Егошин. Среди псковских экспертов – председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политики Андрей Михеев, начальник управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Наталья Плявинская, руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и другие. Мероприятие прошло в рамках Недели креативной экономики - 2021 в онлайн-формате: все желающие могли просмотреть трансляцию, не выходя из дома.

Концепция развития креативной экономики

Каждый субъект должен разработать свою стратегию развития креативных индустрий. Об этом заявила директор фестиваля «Российская креативная неделя», директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова на телефоруме «Другое дело» 17 ноября.

Она отметила, что креативная индустрия есть там, где можно поставить авторское право, закрепить интеллектуальную собственность. «Это процесс перехода от творчества к бизнесу, когда творчество становится монетизируемым. Когда человек даже из небольшого города может выпустить свою книгу, продавать дизайнерскую одежду и так далее», - пояснила федеральный эксперт. По её словам, в мире активно развивается креативная экономика, процент трудозанятости населения в этом сегменте растет очень быстро.

Марина Абрамова подчеркнула, что важно очертить круг креативных отраслей. В рубрикаторе ООН указаны эти отрасли, но в России следует детализировать описание отраслей, которые релевантны под российскую действительность. Именно разработанный Роскультцентром перечень предлагается использовать для аналитики в регионах.

Спикер добавила, что в некоторых регионах есть проблемы межотраслевого взаимодействия. Она подчеркнула, что в Пскове уже действует объединенная рабочая группа, которая может взаимодействовать с министерствами, Торогово-промышленной палатой, экономическими отделами. По её словам, очень важно подключить к работе профильные министерства, без них креативные индустрии рассматривать невозможно.

Также Марина Абрамова добавила, что Роскультцентр активно работает с регионами, в том числе с Псковской областью, хотелось бы развивать сотрудничество с псковскими креативщиками, брендами, предпринимателями. Она предложила псковским экспертам работать партнерстве с федеральной российской креативной неделей.

Кроме того, спикер рассказала, что в декабре подведут итоги федеральной национальной премии в сфере креативных индустрий. Псков тоже подавал свои проекты на самое яркое интеллектуальное событие года. Награду получат 10 человек. Всего подано 3700 заявок подано, жюри их обрабатывает, 18 декабря станут известны результаты, уточнила эксперт.

По ее словам, качество проектов может стать гораздо лучше, если пройти управленческие курсы. «Мы все очень креативные, но порой не можем правильно оформить проект», - подытожила она и пригласила всех на портал «Art Team», где можно бесплатно получить важный навык.

Консультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Руководитель ПРОМО «Равные возможности» Дмитрий Волхонов уточнил, будут ли там учить быть креативными.

Марина Абрамова пояснила, что учиться в проекте могут любые люди — они приходят со своим продуктом и их обучают, как его правильно вывести на рынок и развить, речь именно об управленческой деятельности. Креативных проектов очень много, а управленческих навыков у людей очень мало, заметила Марина Абрамова. Она призвала также не путать креативность и креативные индустрии.

В заключение она озвучила точки роста на 2022 год: создание региональных дискуссионных площадок, территориальной инфраструктуры, учитывающей специфику региона, создание особых экономических зон по развитию креативных индустрий, внедрение новых программ обучения, развитие системы знаний и компетенций в сфере креативных индустрий, а также развитие системы защиты прав интеллектуальной собственности, формирование финансовой поддержки, исследование и прогнозирование, популяризация сегмента.

Основатель архитектурного бюро Stankevich.design и школы дизайна Stankevich.school. Член экспертной группы Роскультцентра по развитию креативных индустрий в регионах России Сергей Станкевич заметил, что недавно Марина Абрамова участвовала в пресс-конференции по влиянию новых цифровых платформ на развитие креативной экономики, и попросил её рассказать подробности.

«Прежде всего, мы счастливы, что такое исследование появилось. Оно показывает социальную значимость цифровых платформ. Огромное количество людей, работая в небольшом городе, зарабатывает посредством провеления курсов, работы с You-tube, другими платформами. Для них возможность выйти в цифру и заниматься бизнесом — чуть ли не единственный способ заработать. Цифровые платформы полностью изменили наш рынок», - подчеркнула эксперт. По её словам, сейчас первым делом думают о маркет-плейсе, как быть представленным на одной из платформ. «Для меня лично было важно посмотреть на социальную сторону. И увидеть, сколько людей, не больших бизнесменов, благодаря таким цифровым платформам могут развиваться», - добавила Марина Абрамова.

Дмитрий Волхонов предположил, что сейчас в России нет четкого определения креативной экономики. «То есть, сейчас наша самая главная задача — четко понимать, что это, чтобы разработать уровни поддержки креативной индустрии?» - поинтересовался он у спикера.

Марина Абрамова заметила, что в России есть концепция развития креативных индустрий, подписанный председателем Правительства. «Там, где есть продукт деятельности человека, творческой или интеллектуальной, будь то эскиз, либо дизайн, либо коллекция одежды, либо фильм — перечень уже зафиксирован, на него можно и нужно опираться», - рассказала она. Спикер привела в пример Берлин, который зарабатывает огромные деньги на электронной музыке. 20% от этой суммы — это российские региональные музыканты. Они патентуют свои биты в Берлине. Поэтому, считает эксперт, нужно проанализировать существующую концепцию, посмотреть по существующему перечню, что происходит с креативными отраслями в Псковской области и сделать ревизию, умеют ли работать креативщики с интеллектуальной собственностью научить их. «Эта и есть та самая капитализация», - пояснила Марина Абрамова.

«То есть, научить креативные индустрии регистрировать свои права», - констатировал Дмитрий Волхонов.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политики Псковской области Андрей Михеев поблагодарил Марину Абрамову за согласие стать партнером региональной креативной недели в 2022 году. Он также отметил, что в «Art Team» учиться должны не только представители креативных индустрий, но и те, кто управляет этим процессом — чтобы определить отрасли и составить правильный план их развития.

Марина Абрамова согласилась, что очень важно настроить единое понимание, так как это новая модель управления, нужно найти новые инструменты.

«Нужно построить культуру интеллектуальных прав»

Сергей Станкевич заметил, что в концепции есть четкое понимание, что креативная экономика — это тот бизнес, который капитализируется за счет высокой добавленной стоимости. Он поинтересовался у федеральных экспертов, как сегодня развит институт авторских прав в России, есть ли примеры успешных региональных кейсов.

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев рассказал, что интеллектуальная собственность — это право автора монопольно использовать его производство. «Это удивительно скучная и неприятная вещь, но без прав интеллектуальной собственности креативной экономики не существует», - заметил эксперт. Он отметил, что в правительственной концепции более важный термин - креативное предпринимательство. «Любой предприниматель вкладывает деньги, либо усилия, которые в конечном счете тоже измеряются в деньгах. Создает некое предприятие с активами: кто-то ремонтирует помещение и открывает там швейную мастерскую, кто-то берет кредит и строит завод по выпуску пластиковых бутылок и разливу воды туда. В любом случае, есть актив, за счет которого создается продукция. И сейчас практически в любом таком производстве на добавленную стоимость влияют не столько производственные затраты, сколько результаты творческого труда. Не важно, сколько станков производит эти пластиковые бутылки. Внимание потребителя привлечет форма этой бутылки. Если вода из местной региональной скважины обладает каким-то свойствами, то она начинает стоить не 50, а 100 рублей», - пояснил Сергей Матвеев. Если основные затраты предпринимателя связаны с созданием нематериальных активов, то он точно является креативным. При этом доля креативности, по сути есть в любом бизнесе, просто интеллектуальная составляющая очень мала. «Наша задача увеличить долю креативного предпринимательства во всех сферах экономики», - процитировал Сергей Матвеев премьер-министра Михаила Мишустина.

Он добавил, что интеллектуальная собственность есть у всех, кто занимается креативным бизнесом. Однако, по словам эксперта, сейчас регионы, в том числе Псковская область, с точки зрения креативных прав не выглядят никак. 50-60% различных активов формируются в Московской агломерации, и есть еще 10 регионов, которые на карте рынка интеллектуальной собственности видны. Остальные выглядят крайне слабо на этом фоне. При этом интеллектуальная собственность в регионах есть, но нет культуры работы с этим активом, и чтобы увидеть креативное предпринимательство в регионах, нужно построить культуру интеллектуальных прав. «Креативный бизнес не обращает внимание на авторские права», - поделился Сергей Матвеев. При этом, по его словам, как только у компании появляется интеллектуальная собственность, она может масштабироваться. Также авторское право позволяет получить определенные гарантии при получении грантовых средств, стать прозрачнее для инвесторов, получить финансирование под залог интеллектуальной собственности. Например, Павел Воля пишет стихи, и берет кредитные деньги под залог своих предыдущих объектов творчества, чтобы выпустить новый сборник стихов. Или если региональный бизнес стал успешно развиваться, работает мерч, можно масштабировать бизнес в другие регионы по договору франшизы.

«Россия — одна из немногих стран, которая не успела развить сферу интеллектуальной собственности. Гражданский кодекс появился в 2008 году, и культуры обращения с интеллектуальными правами не возникло. Но у нас появились новые технологии — блокчейн, смарт-контракт, распределенные реестры. И страна развернулась в сторону цифровизации этой сферы. На сегодняшний день если вы создали любой результат творческой деятельности, вы можете его задепанировать в депозитарии, сведения о вашем сознанном объекте лягут в общественно-государственную инфраструктуру IPChain — она создана самими участниками рынка, но в ней участвуют органы государственной власти. Все это может сделать каждый из нас без специальных правовых знаний», - подытожил он.

Руководитель медиацентра ПАИ Надежда Назаренко уточнила, что при кредитовании предпринимателей банки будут давать кредиты только под успешный бизнес.

Эксперт пояснил, что банки крайне трудно идут на работу с нематериальными активами, они сильно переживают за интеллектуальную собственность. Но ситуацию немного изменила пандемия. Часть нематериальных активов, конечно же, ликвидна, согласился Сергей Матвеев. Если банк видит доход, то может принять в залог интеллектуальную собственность.

Предприниматель с 2007 года, основатель и владелец digital- агентства «NEXT» Сергей Пакреев спросил, как компаниям, которые рисуют на заказ, засветиться в регионах.

Сергей Матвеев отметил, что все рекламные компании и digital- агентства работают с заказчиками по договору оказания услуг. Достаточно в договоре сделать оговорку о том, что исключительные права переходят заказчику, а стоимость и перечень объектов, права на которые переходят, фиксируются в акте передачи прав. Тогда компания становится креативным предпринимателем по затратам и объему выручки. Причем заказчик тоже получит плюсы от такого договора, в том числе в части снижения налоговой нагрузки.

«Управляй маленьким бизнесом как большим, иначе он никогда не станет большим», - резюмировал Сергей Станкевич.

Филиал «Москвы здорового человека» в Пскове

Следующим выступил директор франшизы дизайн-завода «Флакон», управляющий креативными резиденциями Михаил Егошин. Он поддержал слова предыдущих спикеров о необходимости капитализации творчества и оформления интеллектуальной собственности.

«Наш рынок развивающийся, и наше право формирующееся. Практики еще не наработано. Это минус и плюс для нашей страны — делать можно все, что угодно. Граница между заимствованием и воровством очень условна, поэтому наша общая стратегия — целой группы компаний — быть на шаг впереди. Если у нас что-то заимствуют, значит, это мы впереди. У нас есть патенты, авторские права на названия, но нас это не защищает на 100%», - отметил эксперт.

«Ты много лет развиваешь креативные пространства, - обратился к спикеру модератор Сергей Станкевич. - На примере пространств, особенно региональных, похожих на наш регион, что вы развивали и каким драйвером для роста креативной экономики это стало или не стало? И какие сегодня есть мысли, за что бы взяться в Псковской области?»

Михаил Егошин заметил, что креативное предпринимательство устроено как обычное, и несет такие же риски, как обычное. Прежде всего, по его словам, нужно понять, почему эти креативные резиденции возникают. Причин две, в том числе административная (креативный бизнес не развиваются без среды, пространства, физических квадратных метров). «Мне кажется, что потенциал у вас есть», - обратился эксперт к представителям региона. По данным Агентства стратегических инициатив, примерно 1,5% ВВП в Псковской области - креативные предприниматели. Вклад небольшой, но самих предпринимателей много, уточнил Михаил Егошин. И креативные резиденции могут возникать как раз тогда, когда вклад маленький, но самих предпринимателей много. И инвестор в лице органов власти вкладывает, чтобы окупить прирост в ВВП региона. «И здесь очень важен качественный подход к креативным резиденциям», - заметил спикер.

Вторая причина — предпринимательская, когда компании берут неликвидную. Недвижимость, чтобы ее капитализировать. Михаил Егошин напомнил, что ведет поиски заброшенной недвижимости с нулевой ликвидностью, чтобы открывать в них креативные резиденции, коворкинги, событийные площадки. Для Псковской области, по его словам, большого пространства сейчас не нужно. Необходимо сначала создать креативную прослойку, которая стала бы резидентами. «Делать прекрасный проект, чтобы перерезать ленточку, не стоит. Оно рано или поздно потребует эффективного управления», - уверен специалист.

Он рассказал, что в марте «Флакон» приступит к реализации проекта в Великом Новгороде, который, по его мнению, подошел бы Пскову. Там на 1500 кв. метрах сделают диджитал-резиденцию для удалёнщиков. Есть огромный запрос от представителей креативных индустрий разных городов на качественную среду, вкусную еду, прекрасный сервис и крутые рабочие пространства. Они готовы приехать на неделю - две, поработать и после уезжать. «Это новый тип для России, у нас это никто не развивает, и это будет еще года три в диковинку», - считает Михаил Егошин. По его мнению, «интересное пространство с качественной средой, доступной для горожан, такой филиал «Москвы здорового человека» в Пскове — такая история зайдет. Но нужно смотреть площадки, проектировать их.

Андрей Михеев заверил, что при желании «Флакона» зайти в Псковскую область регион будет готов предложить объекты, которые смогут потенциально заинтересовать компанию.

В начале пути

Подводя итоги форума телефорума, заместитель председателя комитета по культуре Псковской области, начальник отдела правовой и кадровой работе Владимир Куприн заявил, что концепция развития креативной экономики — очень важный документ, в котором указано, как и куда двигаться. «Всем понятно, что это будет общемировой тренд развития экономики, он уже таким является. У нас явно есть сферы, в которых мы могли бы преуспеть. Но для этого надо создать определенные механизмы поддержки», - уверен он.

На федеральном уровне будет разработан план развития концепции, он будет утверждаться правительством в марте. Псковская область направила свои предложения, которые касаются системной организации работы. «У нас есть много молодых людей, хороший трудовой и творческий потенциал, на сегодняшний день используется его ничтожная часть», - заявил Владимир Куприн.

На уровне региона, по его словам, нужно сделать план развития креативной экономики, определиться с перспективными направлениями, которые будут востребованы в Псковской области. Региональный эксперт уверен, что в сфере гостеприимства огромный потенциал, нужно развернуться лицом к гостям, чтобы жители увидели, что туристов можно использовать, чтобы получать экономический доход. «Причем это будет приятно и приезжающим, и тем, кто здесь живет. Здесь у нас очень большое поле. Мы в начале пути», - резюмировал Владимир Куприн.

Руководитель центра «Мой Бизнес», общественный представитель Агенства стратегических инициатив в Псковской области по направлению «Предпринимательство и Технологии» Анастасия Иванова рассказала о своем видении развития креативной экономики в регионе. в В прошлом году центр занялся направлением креативная экономика, появился проект «Другое дело» - это и есть дискуссионная площадка в регионе, где представители экспертного сообщества, власти, предприниматели смогут формировать повестку. Сейчас, по словам Анастасии Ивановой, уже есть конкретные инструменты, с которыми можно работать, вырабатывать вместе нужные решения, а также возможности информировать креативную индустрию в регионе о том, что происходит на федеральном уровне. Анастасия Иванова добавила, что 90% предпринимателей региона находятся в российском списке креативных индустрий. «Пр этом мы понимаем, что всем и сразу заниматься невозможно, Есть индустрии, которые в регионе пока не представлены, это вопрос на стратегию. Нужно заниматься теми, что сейчас есть. Наша задача - поиск таких предпринимателей и будущих бизнесменов, чтобы их формировать в это сообщество, доставать меры поддержки. Важно точечное сопровождение предпринимателей и проектов», - заявила спикер. Она добавила, что важно проработать вопрос авторских прав и информировать, образовывать предпринимателей с учетом региональной специфики.

Начальник управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области, член экспертной группы Роскультцентра по развитию креативных индустрий в регионах России Наталья Плявинская рассказала, что работает с молодежью, общественными инициативами и занимается развитием территорий. По ее мнению, развивать территории без общественных инициатив молодежи невозможно, и поэтому важно обсудить, как встраивать молодежь в развитие креативных индустрий. «На мой взгляд, это огромная возможность закрепить молодежь в регионе. Традиционными форматами мы их здесь не закрепим. Уже совершенно другие тренды, запросы и ценности. Развитие креативных индустрий в регионе нам позволит решить эту задачу. Это наше с вами будущее и не только в экономике», - уверена она.

Певица, солистка группы Drum&Jazz, победитель 1 сезона Street Stars Елизавета Степанова заметила, что многим представителям креативных индустрий не хватает знаний, времени. «Если брать творческую среду — есть художники, и им требуются менеджеры, которые будут заниматься продвижением продукта. Очень сложно совмещать в себе эти две вещи, это трудозатратно. То есть, помимо создания творчества я занимаюсь упаковкой своего личного бренда», - пояснила она.

«Мы не видим в сухих цифрах того, что у нас является креативной экономикой. ВРП считается по доходам и расходам. Элементами креативной экономики занимаются и крупные промышленные предприятия, производители обуви, одежды, они следят за современными трендами», - подключился к разговору Андрей Михеев. Он рассказал, что один из резидентов особой экономической зоны «Моглино» запустил отдельную линейку сублимации яблок. «Их можно было упаковать в простой пластиковый пакет, но кому это будет интересно. Они разработали целый дизайн упаковки с псковской аутентичностью, это востребованнее», - заметил председатель комитета. По его словам, сейчас стоит задача научиться это учитывать в статистике и сформировать необходимую среду. «Нужно об этом говорить постоянно, чтобы тема была в повестке дня», - подытожил он.

Сергей Станкевич заметил, что креативная индустрия считается развитой, когда пройдены определенные этапы, все направления симметрично развиваются. Если говорить о пространствах, есть принцип кластерного развития креативных индустрий. «Идти нужно в этом направлении. После того, как определятся в регионе ключевые направления, их нужно симметрично развивать кластерным принципом», - уверен Сергей Станкевич.

О развитии этих направлений в опорном вузе региона рассказал проректор по инновационному и цифровому развитию ПсковГУ Сергей Куклев. Он обратил внимание на важность вопрос интеллектуального права. В университете планируется программа по защите интеллектуальной собственности. Это будет программа дополнительного образования, бесплатная для студентов. «Те, кто будет заканчивать 4-й курс в следующем году, будут получать удостоверение о повышении квалификации. Эти компетенции нужны многим студентам», - пояснил Сергей Куклев. Также рассматривается вопрос, связанный с креативными пространствами. По его словам, в целом учебные пространства нужно трансформировать под формат коворкингов, уходить от формальной назидательной манеры обучения. Еще один вопрос связан с содержанием — важно понять, какие направления креативных индустрий выберет регион, чтобы трансформировать соответствующие образовательные программы.

Дмитрий Волхонов добавил, что важно донести до людей, что авторские права — очень важная вещь.

В заключение Анастасия Иванова поблагодарила всех за участие. Она констатировала, что в регионе огромное количество людей занимается креативной экономикой и есть те, кто еще хотят прийти в сферу. Важно им помочь и стимулировать на развитие. Она напомнила, что Неделя креативной экономики в регионе продолжается — далее предстоят практический и образовательный блоки.