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Политика

Сентябрьские выборы в Псковской области планируют провести в три дня

Сентябрьские выборы в Псковской области планируют провести в три дня, сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов.

На фото Игорь Сопов. Фото ПАИ

«У нас сегодня в 16:00 будет заседание избирательной комиссии о проведении выборов в многодневном режиме, если будет принято такое решение, то мы будем голосовать 8, 9 и 10 сентября. Это будет главным отличием кампании от 2018 года», – пояснил Игорь Сопов.

Он также напомнил о дополнительной возможности дистанционного электронного голосования.

«Растут возможности и удобство для наших избирателей, появляется возможность голосовать из дома или из любой точки страны», – отметил Игорь Сопов.

В сентябре в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора Псковской области. Период выдвижение кандидатов стартовал сегодня и продлится по 4 июля. В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора (муниципальный фильтр) должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

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