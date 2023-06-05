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Политика

Игорь Сопов: Рассчитываем на высокую явку в сентябре

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ отметил, что рассчитывает на высокую явку на выборах в сентябре.

На фото Игорь Сопов. Фото ПАИ

Напомним, в сентябре в регионе пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора Псковской области. Период выдвижения кандидатов начался сегодня и продлится по 4 июля.

В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора (муниципальный фильтр) должно быть собрано 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

Игорь Сопов уточнил, что в Псковской области около 516 тысяч избирателей. Точное число будет известно к 1 июля, наиболее точное – непосредственно в дни голосования.

«Мы рассчитаем, что явка будет большая, и делаем всё возможное, чтобы пригласить избирателей на выборы, объяснить, как голосовать», – рассказал Игорь Сопов, упомянув о дистанционном электронном голосовании. «Через ДЭГ рассчитываем добрать голоса тех, кто уезжает за пределы региона – студентов, вахтовых рабочих», – добавил Игорь Сопов.

«Стараемся упростить голосование для инвалидов. Для таких людей есть специальные заезды, ширмы, лупа, если у человека слабое зрение. Стараемся, чтобы все избирательные участки находились на первых этажах. Делаем всё возможно, чтобы людям было удобно», – подчеркнул Игорь Сопов.

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