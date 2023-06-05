Развитие креативных индустрий обсуждают эксперты и бизнесмены в Пскове

13:55, 05 июня 2023, ПАИ

Президент АНО «Креативная экономика», директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова выступила перед псковскими бизнесменами и представителями муниципалитетов Псковской области с презентацией на тему «Креативные индустрии и их роль в развитии региона» на стратегической сессии по развитию креативной индустрии в Псковской области сегодня, 5 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы сегодня целый день будем говорить о развитии креативных индустрий в регионе. Мы благодарны, что вчера была поддержана идея по созданию рабочей группы в регионе по этому вопросу. При разработке концепции по выделению специализации Псковской области должны быть приняты отдельные меры поддержки по развитию креативных индустрий. В частности, развитие сельскохозяйственных территорий через креативные индустрии – это важно», – подчеркнула спикер.

Также она привела в пример опыт Южной Кореи. «Сейчас все сериалы, книги [южнокорейские. – ПАИ] – в мировом топе. Корея увеличила туристический поток в страну, вслед за этим увеличилась и капитализация. Азиатский метод очень успешен. Креативная индустрия в Азии составляет порядка 14 % ВВП. В Европе 8-9 %, в России 2,5-3 % ВВП», – отметила она.

Помимо этого, спикер подчеркнула важность определения креативной специализации региона. То есть если в области нет IT-специалистов, то нет надобности строить IT-кластер, взамен этого нужно сосредоточиться на том, что есть в регионе.

Напомним, что вчера в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая развитию креативных индустрий в Псковской области.

Добавим, что развитием креативных индустрий в Псковской области займётся специально созданная рабочая группа.