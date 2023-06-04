Развитием креативных индустрий в Псковской области займётся специально созданная рабочая группа

20:35, 04 июня 2023, ПАИ

На пресс-конференции, которая состоялась в медиацентре ПАИ 4 июня, власти Псковской области поддержали инициативу Марины Абрамовой, директора форума «Российская креативная неделя», создать рабочую группу по развитию креативных индустрий в регионе.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил: «Для Псковской области развитие креативных индустрий – приоритетная задача. Сегодня активно реализуются проекты в этой сфере: проведено более 50 образовательных мероприятий для более чем 200 участников различных креативных индустрий региона. Мы работаем с нашей молодой аудиторией и поддерживаем талантливую, творческую молодёжь, создан центр поддержки одарённых детей. Отдельный блок работ – пространственное развитие: за пять лет благоустроено 549 общественных территорий. Мы понимаем, что можем сделать ещё больше. И я уверен, что рабочая группа, которая предметно займётся развитием креативных индустрий в Псковской области, станет одним из действенных инструментов, найдёт правильные и работающие для региона стратегии, новые подходы, чтобы в результате вывести креативные индустрии региона на качественно новый уровень».

Рабочая группа займётся разработкой стратегии развития креативных индустрий в регионе, управлением планирования, координацией и систематизацией существующего и нового опыта в этой сфере. Ранее тему развития креативных индустрий обсудил с сообществом президент Владимир Путин. Президент России в ходе посещения центра «Зотов» 30 мая отметил вклад креативных индустрий в экономику страны, обратив внимание, что российские показатели выше мировых.

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский обратил внимание на ключевую роль креативных индустрий в экономике страны: «Россия делает ставку на креативную экономику, в центре которой человек талантливый, самобытный, образованный, тот, на кого должно опираться государство и общество. И мы понимаем, что креативная экономика в стране развивается энергично: по состоянию на 2021 год, по данным АСИ, общий вклад креативных индустрий в экономику России приблизительно составляет 4,98 % ВВП. Среди лидеров вклада креативных индустрий в ВРП – Москва (18,5 %), Санкт-Петербург (12,6 %), Тюменская область (8,9 %). И для нас важно, чтобы в стране таких центров притяжения становилось больше. Наша задача – взять лучший федеральный опыт, с учётом особенностей региона найти для него умную специализацию и максимально её раскрыть. Мы рассчитываем, что Псковская область сможет определить свои сильные стороны и найдёт правильные инструменты для развития и раскрытия креативного потенциала».

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева: «Креативные индустрии – один из важных элементов комплексного развития территорий, которые мы стараемся максимально использовать для развития Псковской области. Уже год прошёл с момента презентации проекта комплексного развития территорий. Мы определили ключевые точки роста – семь опорных населенных пунктов – и начали подбирать инструментарий для реализации планов, собирать активное бизнес-сообщество. Сейчас идёт разработка ещё семи проектов. Рабочая группа по креативным индустриям – для региона это действительно шанс и инструмент, которые мы можем использовать. Мы в ближайшее время создадим рабочую группу, в неё в первую очередь войдут представители предпринимательского сообщества, малого и среднего бизнеса, те, на ком базируется индустрия. Рабочая группа займётся систематизацией уже накопленного опыта креативных индустрий и планированием дальнейших шагов».

Президент АНО «Креативная экономика», директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова выступила с инициативой создания рабочей группы по развитию креативных индустрий Псковской области и рассказала о подходе к работе с регионами: «Мы ведём коммуникацию с регионами и меняем подходы руководителей субъектов. Не все региональные лидеры готовы двигаться в сторону развития креативных индустрий. Есть феноменальные единичные случаи, есть визионеры, есть отдельные руководители, которые начинают развивать индустрии – и у них это получается. Мы смотрим, как можно построить систему, агрегируем лучшие практики креативных индустрий. Могу сказать, что универсальной формулы не существует: мы ищем специализацию региона вместе с регионом и экспертами – исследователями в различных областях. Мы строим мост между руководством региона и практиками, которые предлагают решение, определяют контрольные точки и реализуют созданные концепции. Действенным инструментом, который поможет системно подходить к вопросу, может стать рабочая группа по развитию креативных индустрий Псковской области. Кроме того, предлагаю включить креативные индустрии в стратегию социально-экономического развития Псковской области».

Директор центра прикладных и полевых исследований Института исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Владимир Картавцев: «Вклад креативных индустрий в ВВП и ВРП – основная метрика, которая используется для оценки развития креативных индустрий. Так происходит, потому что развитие креативных индустрий изначально ориентировано на реалии, в отличие от развития сферы культуры в целом. Важно обозначить социальные эффекты развития креативных индустрий: прирост населения, повышение качества человеческого и культурного капиталов, а также качества образования».

«Российская креативная неделя» проводится с 2020 года. Это крупнейшее федеральное событие в сфере креативных индустрий. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны, является одним из ключевых двигателей институциональных изменений креативных индустрий в России в реализации экономического, научного и технологического потенциала страны.

Ведущие представители креативного сектора, государственных структур, органов власти и бизнеса обмениваются на площадке «Российской креативной недели» опытом, идеями и смыслами. Это формат для установления эффективных межрегиональных связей, презентации лучших практик, а также развития креативной отрасли на государственном и международном уровне.

В числе её организаторов – АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз, Президентский фонд культурных инициатив.

С информацией можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля-форума «Российская креативная неделя».