Все участки избирательных комиссий Псковской области полностью укомплектованы – Игорь Сопов

13:40, 05 июня 2023, ПАИ

Псковская область входит в избирательную кампанию 2023 года со 100 % технической подготовленностью каждой участковой и территориальной избирательной комиссий региона. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Если говорить про техническое обновление, то большое спасибо губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову, он всегда понимает, как работает система, и понимает, где нужно поддержать», – сказал Игорь Сопов.

По его словам, техническая база избирательных комиссий региона обновлялась практически в течение трёх лет. «Мы территориальные избирательные комиссии обеспечили компьютерами, ноутбуками и оргтехникой. В конце прошлого года завершилось полное укомплектование всех участковых избирательных комиссий Псковской области. У каждого на участке стоит новый ноутбук, и у каждого на участке есть новый принтер», – заключил гость медиацентра.

Напомним, в сентябре в регионе пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора Псковской области. Период выдвижения кандидатов начался сегодня и продлится по 4 июля.