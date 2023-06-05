Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Все участки избирательных комиссий Псковской области полностью укомплектованы – Игорь Сопов

Псковская область входит в избирательную кампанию 2023 года со 100 % технической подготовленностью каждой участковой и территориальной избирательной комиссий региона. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

Фото: Андрей Степанов/ПАИ. На фото Игорь Сопов

«Если говорить про техническое обновление, то большое спасибо губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову, он всегда понимает, как работает система, и понимает, где нужно поддержать», – сказал Игорь Сопов.

По его словам, техническая база избирательных комиссий региона обновлялась практически в течение трёх лет. «Мы территориальные избирательные комиссии обеспечили компьютерами, ноутбуками и оргтехникой. В конце прошлого года завершилось полное укомплектование всех участковых избирательных комиссий Псковской области. У каждого на участке стоит новый ноутбук, и у каждого на участке есть новый принтер», – заключил гость медиацентра.

Напомним, в сентябре в регионе пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора Псковской области. Период выдвижения кандидатов начался сегодня и продлится по 4 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 июня 2023

Игорь Сопов рассказал о мерах безопасности на выборах в Псковской области
05 июня 2023

Все участки избирательных комиссий Псковской области полностью укомплектованы – Игорь Сопов
05 июня 2023

Игорь Сопов: Рассчитываем на высокую явку в сентябре
05 июня 2023

Сентябрьские выборы в Псковской области планируют провести в три дня
05 июня 2023

Старт избирательной кампании в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
05 июня 2023

Процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора начался в Псковской области
02 июня 2023

Михаил Ведерников — о безопасности в условиях СВО: Мы должны быть готовы ко всему
02 июня 2023

Большинство стран НАТО работают в информационной повестке против России – Илья Стрелков


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...