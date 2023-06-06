Александр Котов: Чем быстрее внедрим ДЭГ, тем лучше

17:18, 06 июня 2023, ПАИ

Чем быстрее внедрим дистанционное электронное голосование (ДЭГ), тем лучше, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Всегда что-то новое вызывает недоверие… Я убеждён в том, что рано или поздно ДЭГ будет применяться, а у избирателя будет право выбора – воспользоваться ДЭГ или пойти традиционно на избирательный участок и проголосовать в бюллетене. Мы уже небольшой опыт имеем в этой сфере. Во время предстоящих выборов ДЭГ снова будет применяться. Нужно этот опыт накапливать, анализировать, чем быстрее мы будем систему ДЭГ внедрять, тем лучше будет для всех. Плохо будет, если мы окажемся в хвосте этого поезда», – отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что необходимо решать вопрос с тем, чтобы на всей территории Псковской области была устойчивая связь. «Сейчас мы в этом направлении работаем. Кстати, губернатор об этом говорил в своём отчёте. Там, где сегодня недостаточный сигнал этой связи, устанавливаются дополнительные вышки, мы работаем с сотовыми операторами для того, чтобы как можно быстрее практически всю территорию области покрыть связью и предоставить всем возможность использовать интернет», – рассказал спикер Собрания.

По его словам, для этого потребуется помощь и средства федерального центра. «Все возможности финансовые тоже будем задействовать. Задача - чтобы больше 90 % нашего региона было обеспечено устойчивой мобильной связью и интернетом. Ну а ДЭГ – это право выбора каждого избирателя», – заключил Александр Котов.

Напомним, что по итогам выборов в Псковскую городскую Думу в сентябре 2022 года, где впервые тестировалось ДЭГ, председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов отметил, что «проект ДЭГ в Пскове состоялся». Кроме того, он добавил, что это новшество будет транслироваться по всей области.

Отметим, что опыт проведения ДЭГ в Псковской области признали одним из лучших в России.

Псковская область подала заявку в ЦИК России на проведение ДЭГ в единый день голосования, 10 сентября. Сейчас эту заявку рассматривает ЦИК РФ.