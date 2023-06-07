«Вуз научил меня никогда не сдаваться»: выпускница ПсковГУ рассказала о ярких моментах студенчества

10:46, 07 июня 2023, ПАИ

Серию публикаций о выпускниках ПсковГУ 2023 года начали размещать на сайте вуза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Так, в первой публикации выпускница направления «Психология служебной деятельности» Анна Маркевич рассказала о самых ярких моментах её студенчества.

Студенчество ей запомнится прежде всего возможностью заниматься волонтёрством: «Этой деятельностью до поступления я никогда не занималась! Это большой опыт работы, я бы даже сказала, в экстремальных условиях».

За время обучения Анна Маркевич приняла участие во многих крупных проектах. В их числе IX Форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области, всероссийский проект «Школьная классика», «Музейные маршруты России» и другие. Работа на этих площадках принесла выпускнице не только опыт в проведении мероприятий, но и дала возможность получить повышенную стипендию.

«Когда я получила свою первую повышенную стипендию в размере средних зарплат, я поняла, что все старания и усилия найдут достойное поощрение, – отметила девушка. – Вуз научил меня никогда не сдаваться, идти только вперёд! Я считаю, что в нас самих есть много сил и возможностей, которые активизируются в нужный момент.

Вспоминая студенческие годы, Анна Маркевич сделала для себя важное заключение: делай всё вовремя, и проблем никаких не будет.

«Я не представляю свою жизнь без внеучебной деятельности, – отметила Анна Маркевич. – Получая багаж знаний, я успевала помогать на мероприятиях университета и города, организовывала и проводила их. А ещё более трёх лет я являюсь председателем студенческого совета общежития на улице Карла Маркса».

Теперь, в статусе выпускницы, девушка планирует найти работу по специальности в силовых структурах, так как считает, что её деятельность принесёт много пользы окружающим.

А новому поколению студентов вуза девушка советует: «Берите от университета всё, что он предлагает! Возможностей куча – только пользуйся. Пробуйте себя в чём-то новом».

Найти свое место в жизни, не обращать внимание на неудачи и заниматься тем, что нравится, – таков секрет успеха выпускницы ПсковГУ Анны Маркевич.