Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Вуз научил меня никогда не сдаваться»: выпускница ПсковГУ рассказала о ярких моментах студенчества

Серию публикаций о выпускниках ПсковГУ 2023 года начали размещать на сайте вуза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Так, в первой публикации выпускница направления «Психология служебной деятельности» Анна Маркевич рассказала о самых ярких моментах её студенчества.

На фото: Анна Маркевич. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Студенчество ей запомнится прежде всего возможностью заниматься волонтёрством: «Этой деятельностью до поступления я никогда не занималась! Это большой опыт работы, я бы даже сказала, в экстремальных условиях».

За время обучения Анна Маркевич приняла участие во многих крупных проектах. В их числе IX Форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области, всероссийский проект «Школьная классика», «Музейные маршруты России» и другие. Работа на этих площадках принесла выпускнице не только опыт в проведении мероприятий, но и дала возможность получить повышенную стипендию.

«Когда я получила свою первую повышенную стипендию в размере средних зарплат, я поняла, что все старания и усилия найдут достойное поощрение, – отметила девушка. – Вуз научил меня никогда не сдаваться, идти только вперёд! Я считаю, что в нас самих есть много сил и возможностей, которые активизируются в нужный момент.

Вспоминая студенческие годы, Анна Маркевич сделала для себя важное заключение: делай всё вовремя, и проблем никаких не будет.

«Я не представляю свою жизнь без внеучебной деятельности, – отметила Анна Маркевич. – Получая багаж знаний, я успевала помогать на мероприятиях университета и города, организовывала и проводила их. А ещё более трёх лет я являюсь председателем студенческого совета общежития на улице Карла Маркса».

Теперь, в статусе выпускницы, девушка планирует найти работу по специальности в силовых структурах, так как считает, что её деятельность принесёт много пользы окружающим.

А новому поколению студентов вуза девушка советует: «Берите от университета всё, что он предлагает! Возможностей куча – только пользуйся. Пробуйте себя в чём-то новом».

Найти свое место в жизни, не обращать внимание на неудачи и заниматься тем, что нравится, – таков секрет успеха выпускницы ПсковГУ Анны Маркевич.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 июня 2023

Псковский филолог рассказал, почему русский язык не боится заимствований
07 июня 2023

Ещё одна компания пополнила реестр недобросовестных поставщиков в Псковской области
07 июня 2023

Приём заявок на благоустройство дворов в Пскове начнётся 13 июня
07 июня 2023

Форум по вопросам поддержки и популяризации русского языка открылся в Пскове
07 июня 2023

Андрей Маковский: Новый медкорпус ПсковГУ позволит готовить врачей общей и профильной практики
07 июня 2023

Театральная мастерская «Гвозди» в Пскове приглашает на краткие курсы по сценречи
07 июня 2023

«Вуз научил меня никогда не сдаваться»: выпускница ПсковГУ рассказала о ярких моментах студенчества
07 июня 2023

Асфальт начали укладывать на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...