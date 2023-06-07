Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Театральная мастерская «Гвозди» в Пскове приглашает на краткие курсы по сценречи

Театральная мастерская «Гвозди» в Пскове приглашает подростков от 11 лет на краткие курсы по сценречи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Курсы будут проходить в театре с 26 июня по 2 июля ежедневно с 18:30 до 20:30. Занятия платные. Вести их будет актриса и педагог с многолетним стажем, автор книги «Давайте поговорим… о сценической речи» Людмила Масленникова.

Среди учеников Людмилы Масленниковой немало профессиональных артистов, некоторых из которых можно увидеть сегодня на сцене Псковского театра драмы (Максим Плеханов, Екатерина Миронова, Андрей Ярославлев). Людмила Масленникова была первым театральным педагогом Юлии Пересильд и помогла будущей актрисе поступить в театральный институт.

Занятия с участниками краткосрочного летнего курса будут направлены на тренировку артикуляционного аппарата, развитие навыков правильного дыхания, владения голосом. Людмила Яковлевна поможет освободиться от мышечных зажимов, освоить элементы словесного действия, научит техникам уверенного общения в режиме диалога и в ситуации выступления перед аудиторией.

Задать дополнительные вопросы и записаться на курс можно по телефону 8 911 395 77 63 (Марина Николаева.)

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 июня 2023

Академический хор из Петрозаводска выступит в Псковском кремле
07 июня 2023

Псковский филолог рассказал, почему русский язык не боится заимствований
07 июня 2023

Ещё одна компания пополнила реестр недобросовестных поставщиков в Псковской области
07 июня 2023

Приём заявок на благоустройство дворов в Пскове начнётся 13 июня
07 июня 2023

Форум по вопросам поддержки и популяризации русского языка открылся в Пскове
07 июня 2023

Андрей Маковский: Новый медкорпус ПсковГУ позволит готовить врачей общей и профильной практики
07 июня 2023

Театральная мастерская «Гвозди» в Пскове приглашает на краткие курсы по сценречи
07 июня 2023

«Вуз научил меня никогда не сдаваться»: выпускница ПсковГУ рассказала о ярких моментах студенчества

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...