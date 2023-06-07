Театральная мастерская «Гвозди» в Пскове приглашает на краткие курсы по сценречи

11:31, 07 июня 2023, ПАИ

Театральная мастерская «Гвозди» в Пскове приглашает подростков от 11 лет на краткие курсы по сценречи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Курсы будут проходить в театре с 26 июня по 2 июля ежедневно с 18:30 до 20:30. Занятия платные. Вести их будет актриса и педагог с многолетним стажем, автор книги «Давайте поговорим… о сценической речи» Людмила Масленникова.

Среди учеников Людмилы Масленниковой немало профессиональных артистов, некоторых из которых можно увидеть сегодня на сцене Псковского театра драмы (Максим Плеханов, Екатерина Миронова, Андрей Ярославлев). Людмила Масленникова была первым театральным педагогом Юлии Пересильд и помогла будущей актрисе поступить в театральный институт.

Занятия с участниками краткосрочного летнего курса будут направлены на тренировку артикуляционного аппарата, развитие навыков правильного дыхания, владения голосом. Людмила Яковлевна поможет освободиться от мышечных зажимов, освоить элементы словесного действия, научит техникам уверенного общения в режиме диалога и в ситуации выступления перед аудиторией.

Задать дополнительные вопросы и записаться на курс можно по телефону 8 911 395 77 63 (Марина Николаева.)