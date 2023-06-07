О ходе модернизации школ в приграничных районах Псковской области рассказал Андрей Ермаков

18:32, 07 июня 2023, ПАИ

О ходе модернизации школ в приграничных районах Псковской области рассказал врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. По его словам, часть объектов могут сдать раньше намеченного срока.

«В Себеже готовность объекта близится к 30 %. Устройство цоколя и первого этажа уже выполнено. В отношении всех объектов ориентируемся на более ранний срок сдачи», — отметил руководитель профильного комитета.

В Печорской гимназии уже выполнены все демонтажные работы. «Напомню, там речь идёт именно о реставрационных работах: в настоящее время рабочие уже приступили к замене кровли и фасадным работам, прокладываются новые электрические сети, идут различного рода штукатурные работы, которые необходимы в большом объёме, так как нам нужно сохранить исторический облик здания и некоторые конструктивные особенности. Там готовность порядка 15 %... Я беру самые минимальные цифры, учитываются только уже принятые работы», – пояснил Андрей Ермаков.

Строительство Линовской школы в Пыталовском районе, по словам спикера, также идёт полным ходом. «Инженерные сети, входные группы устраиваются, движемся достаточно серьёзными темпами. Единственный объект, который ещё не вышел на стадию активного строительства, – школа в посёлке Смуравьёво. <...> Рассчитываем, что к концу лета уже приступим к работе», – отметил спикер.

Ранее сообщалось, что до 2024 года запланирована модернизация четырёх школ на 855 учебных мест в Себежском, Гдовском, Пыталовском и Печорском районах. На реконструкцию и строительство объектов было выделено более одного миллиарда рублей. Работы ведутся в рамках программы комплексной модернизации социальной инфраструктуры приграничных территорий, поддержанной президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.