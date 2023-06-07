Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 400 детей прошли обучение в псковском центре «Вега»

Уже 29 профильных смен состоялось в региональном центре выявления и поддержки одарённых школьников «Вега». Более 400 детей прошло через эти смены. Об этом рассказал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 7 июня.

На фото Андрей Ермаков. Фото: ПАИ

«С одарёнными ребятами у нас, слава богу, всё хорошо. Центр «Вега» профилирован под программы дополнительного образования: кружки, секций различной направленности, программы олимпиадной подготовки – и под проведение профильных смен по направлениям науки, спорта, искусства. Это смена с образовательной программой для ребят, которые себя проявили в указанных областях», – рассказал он.

Андрей Ермаков отметил, что на закупку профильного оборудования, а также организацию ремонта существующей инфраструктуры для размещения этого центра было выделено 236 миллионов рублей. На новой образовательной площадке созданы условия для работы в трёх основных направлениях – науки, спорта и искусства.

«Центр также является площадкой для различных региональных соревнований. Это самая технологичная базовая площадка, которая позволяет проводить отбор любого рода на своей территории. Она оснащена, плюс у нас более 30 высококвалифицированных педагогов привлечено к этой работе. Кроме того, центр заключил соглашение о сотрудничестве практически со всеми вузами и профильными организациями города Пскова и Псковской области», – уточнил Андрей Ермаков.

Он добавил, что с 3 по 10 июня идёт профильная смена, участниками которой являются школьники 3–4-х классов.

«Учитывая такой широкий спектр направлений подготовки ребят, принимаю во внимание уникальное решение, которое принято нашим губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым по инициативе владыки [митрополит Псковский и Порховский Тихон. – ПАИ] – о переносе основной площадки парка «Россия – моя история» на территорию кампуса, уже готового к переформатированию», – рассказал он.

Андрей Ермаков также сообщил, что комитет просил о расширении центра «Вега» с помощью здания на стадионе «Электрон», которое ранее предполагалось использовать под парк «Россия – моя история». Он отметил, что такое решение позволит более эффективно использовать особенности спортивных основ.

«Мы сейчас используем сетевую форму взаимодействия, школьные площадки, потому что всё-таки немножко ограничены в части инфраструктурной обеспеченности. И конечно, это нам позволит существенно продвинуться в этом направлении. Мы прогнозируем, что к концу года у нас будет уже полностью закрыт контур здания, фасады и мы будем иметь возможность корректировать вопросы внутренней планировки, отделки», – заключил Андрей Ермаков.

Напомним, губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, отметил, что одним из самых значимых событий прошлого года стало открытие центра поддержки одарённых детей «Вега», который создан по модели «Сириуса».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 июня 2023

Подготовка к новой выставке идёт в выставочном зале Изборского музея
07 июня 2023

В Пскове идёт подготовка к проведению гастроэнофестиваля «Виноград»

07 июня 2023

Мужчина пострадал в результате ссоры в доме престарелых в Великих Луках
07 июня 2023

Более 400 детей прошли обучение в псковском центре «Вега»
07 июня 2023

Тело ребёнка обнаружено в реке в Пыталовском районе
07 июня 2023

Фестиваль ГТО завершился в Пушкинских Горах

07 июня 2023

Более 70 млн рублей потратят на новые учебники для псковских школ
07 июня 2023

Мемориальную доску открыли в Порховской школе-интернате

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...