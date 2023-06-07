Более 400 детей прошли обучение в псковском центре «Вега»

20:35, 07 июня 2023, ПАИ

Уже 29 профильных смен состоялось в региональном центре выявления и поддержки одарённых школьников «Вега». Более 400 детей прошло через эти смены. Об этом рассказал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 7 июня.

«С одарёнными ребятами у нас, слава богу, всё хорошо. Центр «Вега» профилирован под программы дополнительного образования: кружки, секций различной направленности, программы олимпиадной подготовки – и под проведение профильных смен по направлениям науки, спорта, искусства. Это смена с образовательной программой для ребят, которые себя проявили в указанных областях», – рассказал он.

Андрей Ермаков отметил, что на закупку профильного оборудования, а также организацию ремонта существующей инфраструктуры для размещения этого центра было выделено 236 миллионов рублей. На новой образовательной площадке созданы условия для работы в трёх основных направлениях – науки, спорта и искусства.

«Центр также является площадкой для различных региональных соревнований. Это самая технологичная базовая площадка, которая позволяет проводить отбор любого рода на своей территории. Она оснащена, плюс у нас более 30 высококвалифицированных педагогов привлечено к этой работе. Кроме того, центр заключил соглашение о сотрудничестве практически со всеми вузами и профильными организациями города Пскова и Псковской области», – уточнил Андрей Ермаков.

Он добавил, что с 3 по 10 июня идёт профильная смена, участниками которой являются школьники 3–4-х классов.

«Учитывая такой широкий спектр направлений подготовки ребят, принимаю во внимание уникальное решение, которое принято нашим губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым по инициативе владыки [митрополит Псковский и Порховский Тихон. – ПАИ] – о переносе основной площадки парка «Россия – моя история» на территорию кампуса, уже готового к переформатированию», – рассказал он.

Андрей Ермаков также сообщил, что комитет просил о расширении центра «Вега» с помощью здания на стадионе «Электрон», которое ранее предполагалось использовать под парк «Россия – моя история». Он отметил, что такое решение позволит более эффективно использовать особенности спортивных основ.

«Мы сейчас используем сетевую форму взаимодействия, школьные площадки, потому что всё-таки немножко ограничены в части инфраструктурной обеспеченности. И конечно, это нам позволит существенно продвинуться в этом направлении. Мы прогнозируем, что к концу года у нас будет уже полностью закрыт контур здания, фасады и мы будем иметь возможность корректировать вопросы внутренней планировки, отделки», – заключил Андрей Ермаков.

Напомним, губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, отметил, что одним из самых значимых событий прошлого года стало открытие центра поддержки одарённых детей «Вега», который создан по модели «Сириуса».