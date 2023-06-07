Более 70 млн рублей потратят на новые учебники для псковских школ

20:01, 07 июня 2023, ПАИ

72 миллиона рублей потратят на новые школьные учебники в Псковской области в следующем учебном году. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 7 июня.

«Каждая сумма относительно предыдущего года у нас будет беспрецедентной, так как внедрена индексация. Начинали закупки мы с 20 миллионов рублей, а в этом году дошли до 72. 100 тысяч учебников на сумму порядка 50 млн рублей было закуплено в том году. Уже сегодня 113 тысяч учебников законтрактовано. Почти на 40 миллионов рублей, может даже чуть больше, учебники уже в регион доставлены, 35 миллионов уже уплачено», — рассказал Андрей Ермаков.

По его словам, срок доставки учебников ограничен летним периодом, чтобы все успели распределить свой учебный фонд. «Работаем над тем, чтобы шаг за шагом обновлять фонд учебной литературы. Конечно, это не одного года мероприятие. <...> Принцип распределения заявочный. Все наши муниципалитеты расчёт потребности присылают нам, и мы эту потребность равномерно, в равных долях принимаем», – пояснил спикер.

Он также отметил, что учителя в псковских школах активно пользуются электронным контентом Академии Министерства просвещения. «Мы находимся в авангарде практически всех цифровых побед, за что можно сказать спасибо коллегам. Этот инструмент – помощник учителя, ни в коем случае не призванный заменить традиционные учебники. <...> И у родителей, и у наших ребят формируется доступ к унифицированным платформам. Думаю, с каждым днём мы будем идти к тому, чтобы разгрузить таким способом портфели школьников», – подчеркнул Андрей Ермаков.

Отметим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.