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Общество

Более полумиллиарда рублей потратят в Псковской области на капремонт школ

Более полумиллиарда рублей потратят в Псковской области на капитальный ремонт десяти школ. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 7 июня.

Фото ПАИ

«В этом году десять школ [в которых будет проводиться капремонт. – ПАИ]. Мы помним, что в прошлом году их было больше, но и в следующем их будет тоже больше, чем в этом, – отметил Андрей Ермаков. – Объём средств немалый – более полумиллиарда рублей. Все контракты заключены ещё к 13 марта. Темпы очень хорошие. Процент выполнения уже везде достаточно высокий, у нас даже есть объекты, которые демонстрируют свои позиции готовности на 50 %».

Он отметил, что к 1 сентября все объекты должны быть завершены.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.

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