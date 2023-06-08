450 человек будут работать в экотехнопарке в Псковской области

15:35, 08 июня 2023, ПАИ

450 человек будут работать в новом экотехнопарке, который построят в Палкинском районе в 2024 году. Об этом заявил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на брифинге в медиацентре ПАИ.

По его словам, проект предусматривает 450 человек в штате, такое большое количество связано с тем, что комплекс будет работать непрерывно.

Сергей Грахов обратил внимание, что одна из целей – привлечь местное население.

«Основной посыл концессионера – набрать местные кадры. Понятно, что на момент запуска будут приглашать каких-то специалистов. Но основной упор всё же на то, чтобы открыть рабочие места именно для жителей Псковской области», – отметил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ.

Также он рассказал, что сейчас на финишном этапе находится экологическая экспертиза нового экотехнопарка.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, рассказал, что Псковская область получила федеральную субсидию в размере почти 1,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка. Глава региона выразил уверенность, что запуск экотехнопарка кардинально поменяет ситуацию в сфере утилизации отходов.