С выполняющей капремонт детсада в Плюссе компанией могут расторгнуть договор

13:57, 09 июня 2023, ПАИ

Контракт с псковской компанией «Строй-Вектор», выполняющей капремонт детсада в Плюссе, может быть расторгнут, организация при этом рискует попасть в реестр недобросовестных поставщиков услуг. В ходе планового осмотра объектов программы «Комплексного развития сельских территорий» (КРСТ) строители получили последнее предупреждение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Каждый раз мы говорим о том, что на объекте не хватает людей, что нарушены сроки. И каждый раз фиксируем всё большее отставание, – констатировал спикер областного Собрания Александр Котов. – Можно до бесконечности писать замечания в протокол. Но такими темпами всё закончится уже нашими проблемами – если объект не будет сдан в срок, мы потеряем федеральное финансирование».

Глава Плюсского района Наталья Иванова подтвердила, что на всех объектах программы есть динамика, во всех случаях диалог с подрядчиками продуктивен, и только график ремонта детского сада безнадёжно нарушен – объект нужно сдать к 1 августа, а работы не выполнены и наполовину.

При этом та же организация вполне успешно справляется с ремонтом школы искусств в Плюссе – ещё одном объекте программы КРСТ.

В детском саду ситуация осложняется режимом работы учреждения. Чтобы строители могли вскрыть полы в коридорах первого этажа и заняться инженерными коммуникациями, сад с 1 июня закрыли на месяц, но за первую неделю подрядчик не приступил даже к демонтажу. По общему решению Наталья Иванова направит претензию руководству «Строй-Вектор», а если за неделю строители не исправят ситуацию, администрация выступит с инициативой о расторжении контракта, и работы будет завершать другой подрядчик.

На стройке очистных сооружений в Заплюсье речь шла уже о предстоящем благоустройстве. «Молодцы! Две недели прошло, и есть что посмотреть. Теперь главное, не споткнуться и не потерять набранный темп», – отметил результаты Александр Котов. Специалисты ООО «Полипласт» установили всё необходимое оборудование, осталось возвести техническую постройку и привести территорию в порядок.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехадзору Николай Романов поинтересовался, ограничатся ли подрядчики только самой площадкой очистных сооружений или также разровняют прилегающий участок, на котором остался отвал земли. По словам строителей, оставшаяся земля пригодится следующей весной – после зимы даже хорошо утрамбованный грунт на объекте неизбежно осядет, необходимые работы ООО «Полипласт» выполнит через год по гарантии. Но территорию вокруг сооружений благоустроит уже летом.

При строительстве очистных сооружений в Плюссе подрядчик столкнулся с непредвиденными сложностями – при работе в котловане строители наткнулись на действующую канализацию на подпоре. Для продолжения работ требуется отдельное техническое решение и дополнительные средства – на вынос сетей и установку двух дополнительных колодцев. Эти работы планируется завершить до 7 июля и далее вновь вернуться в график.

Строительство центра культурного развития, наконец, вышло «из земли». Компания «Стройрекорд», работающая на субподряде, возводит стены первого этажа. Работы могли бы вестись ещё быстрее при постоянных поставках бетона. Псковские заводы испытывают дефицит цемента, последние миксеры приехали в Ляды из Сланцев. «Это то, чего мы всегда опасаемся, когда говорим о непредвиденных ситуациях – то, что не зависит ни от подрядчика, ни от заказчика», – отметила Наталья Иванова.

Подрядчик пообещал не стоять на месте и в отсутствие ритмичных поставок материалов выполнять другие виды работ – рабочей силы на объекте достаточно.