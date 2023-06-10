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Политика

Александр Баев выдвинут КПРФ кандидатом на выборы губернатора Псковской области

Кандидатом на пост губернатора Псковской области от КПРФ выдвинут депутат Псковской городской Думы Александр Баев. Решение об этом большинством голосов в субботу, 10 июня, приняли делегаты конференции Псковского регионального отделения КПРФ в результате тайного голосования, передаёт корреспондент ПАИ.

Восемь делегатов конференции во главе с Владимиром Степановым заявили, что не будут принимать участие в голосовании.

Выборы губернатора Псковской области назначены на 10 сентября 2023 года. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. Голосование на выборах в Псковской области будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.

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