Александр Баев выдвинут КПРФ кандидатом на выборы губернатора Псковской области

14:03, 10 июня 2023, ПАИ

Кандидатом на пост губернатора Псковской области от КПРФ выдвинут депутат Псковской городской Думы Александр Баев. Решение об этом большинством голосов в субботу, 10 июня, приняли делегаты конференции Псковского регионального отделения КПРФ в результате тайного голосования, передаёт корреспондент ПАИ.

Восемь делегатов конференции во главе с Владимиром Степановым заявили, что не будут принимать участие в голосовании.

Выборы губернатора Псковской области назначены на 10 сентября 2023 года. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. Голосование на выборах в Псковской области будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.