Эстония закроет границу с Россией с 1 декабря

13:35, 20 ноября 2026, ПАИ

Правительство Эстонии в пятницу, 20 ноября, приняло решение закрыть все пункты пропуска на сухопутной границе с Россией. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Кристен Михал.

Ограничения начнут действовать с 7:00 1 декабря. Под закрытие попадут пять пограничных переходов: два в Нарве и три на юго-востоке Эстонии – «Койдула», «Лухамаа» и «Саатсе» («Куничина Гора», «Шумилкино», «Крупп» – со стороны Псковской области).

Через шесть месяцев правительство планирует повторно оценить необходимость сохранения ограничений с учётом ситуации с безопасностью.

Кроме того, власти намерены рассмотреть меры по смягчению социально-экономических последствий закрытия границы для жителей юго-востока страны и уезда Ида-Вирумаа.

По словам главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, решение принято после попытки диверсии против предприятия оборонной промышленности Threod Systems. Цахкна заявил, что за атакой якобы стояла российская военная разведка. О принятом решении он также уведомил коллег из Финляндии, Латвии и Литвы.

О попытке атаковать здание Threod Systems власти Эстонии сообщили 15 ноября. По их данным, инцидент произошёл в ночь на 14 ноября: злоумышленники намеревались вызвать взрыв и пожар. Никто не пострадал, работа предприятия не была нарушена.

Департамент полиции безопасности и пограничная охрана Эстонии задержали восемь подозреваемых – жителей Латвии.