Антон Минаков выдвинут ЛДПР кандидатом на пост губернатора Псковской области
Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков выдвинут кандидатом на пост губернатора Псковской области. Решение об этом принято на конференции регионального отделения партии в субботу, 10 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
В конференции участвовало 29 делегатов 18 местных отделений ЛДПР. В результате тайного голосования за кандидатуру Антона Минакова проголосовали все 29 делегатов.
Выборы губернатора Псковской области назначены на 10 сентября 2023 года. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. Голосование на выборах в Псковской области будет трехднёвным – 8, 9, 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.
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