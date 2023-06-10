Антон Минаков выдвинут ЛДПР кандидатом на пост губернатора Псковской области

14:11, 10 июня 2023, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков выдвинут кандидатом на пост губернатора Псковской области. Решение об этом принято на конференции регионального отделения партии в субботу, 10 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

В конференции участвовало 29 делегатов 18 местных отделений ЛДПР. В результате тайного голосования за кандидатуру Антона Минакова проголосовали все 29 делегатов.

Выборы губернатора Псковской области назначены на 10 сентября 2023 года. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. Голосование на выборах в Псковской области будет трехднёвным – 8, 9, 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.