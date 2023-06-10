Игорь Романов из «Партии Роста» стал кандидатом на выборах губернатора Псковской области

14:15, 10 июня 2023, ПАИ

Кандидатом на пост губернатора Псковской области от «Партии Роста» выдвинут председатель регионального отделения политического объединения Игорь Романов. Решение об этом большинством голосов в субботу, 10 июня, приняли делегаты конференции псковского регионального отделения «Партии Роста» в результате тайного голосования, передаёт корреспондент ПАИ.

Из 11 членов партии на общем собрании присутствовали семеро. Во время тайного голосования они единогласно поддержали кандидатуру Игоря Романова.

Выборы губернатора Псковской области назначены на 10 сентября 2023 года. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. Голосование на выборах в Псковской области будет трёхдневным – 8, 9, 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.