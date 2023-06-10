Сбор гуманитарной помощи для жителей Херсонской области открыли в Пскове
Региональный штаб #Мывместе на базе Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области открыл сбор гуманитарной помощи для жителей Херсонской области. Об этом сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».
«7 июня из-за прорыва плотины Каховской ГЭС затопило города и сёла Херсонской области. В настоящий момент там складывается очень тяжёлая ситуация. Пострадавшим необходима абсолютно любая поддержка», – отметили добровольцы.
Список необходимого: предметы первой необходимости, продукты, одежда и текстиль, средства личной гигиены и бытовая химия, предметы быта.
Гуманитарную помощь можно передать по адресу Псков, Конная, 2 и по адресам на карте по ссылке.
Дополнительная информация по телефону 8-931-901-00-82.
График работы штаба – с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.
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