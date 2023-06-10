Псковская область стала серебряным призёром всероссийского архитектурного фестиваля

21:19, 10 июня 2023, ПАИ

Серебряный диплом VI всероссийского архитектурного фестиваля «Архитектурное наследие» получила Псковская область и АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области». Об этом сообщает в телеграм-канале АНО.

«Псков - в числе лучших в смотре-конкурсе «Культурное наследие регионов России». Серебряный диплом получен в номинации «Региональные или муниципальные программы, направленные на сохранение объектов архитектуры или и ландшафтного наследия», - говорится в сообщении.

Победителей определил Союз Архитекторов России.

Псковская область на фестивале представила несколько проектов. «Все они находятся в зоне ответственности АНО «Возрождение», - отметили в телеграм-канале.