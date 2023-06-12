ВИДЕО. Музыкальный фонтан в дендропарке Пскова

21:08, 12 июня 2023, ПАИ

Псковичи могут услышать музыку во время работы светомузыкального фонтана в дендропарке Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

Отметим, что фонтан работает с 10:00 до 23:00, однако из-за того, что ночи в регионе светлые, лучше будет наблюдать за фонтаном в июле – августе.

Фонтан в форме лилии открылся 12 сентября 2020 года во время заключительного концерта фестиваля «Музыка на воде». Вскоре музыкальное сопровождение появится и у фонтана в Ботаническом саду. Его интересной особенностью станет то, что горожане сами смогут выбрать для него музыкальное сопровождение.

21 июля 2022 года специалисты закончили установку звукового оборудования: поставили две опоры с тремя акустическими системами на каждой, по дну Утиного пруда проложили кабель для подключения музыкального оборудования. Проигрыватель, усилитель и всё необходимое для работы колонок разместили в антивандальном всепогодном шкафу с обогревом и гидростатом.