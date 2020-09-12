Фонтан «Лилия» открылся на Мирожке
Фонтан в форме лилии был открыт на реке Мирожке возле Дендропарка Пскова в завершении фестиваля классической музыки «Музыка на воде».
Фонтан открылся под звуки «Лебединого озера» Петра Чайковского. Это стало заключительным аккордом фестиваля, традиция которого будет продолжена летом 2021 года.
По словам главного дирижера Псковского губернаторского симфонического оркестра Николая Хондзинского, идею сделать фестиваль традиционным поддержал губернатор Михаил Ведерников.