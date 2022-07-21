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Общество

В Дендропарке установили звуковое оборудование для фонтана

В Дендропарке у Мирожского монастыря завершили установку звукового оборудования, которое сделает фонтан светомузыкальным, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сегодня специалисты устанавили всепогодный шкаф, который обеспечивает работу колонок, установленных у фонтана.

«Он служит для того, чтобы музыка могла играть в любое время: летом, весной, зимой, осенью. Колонки у нас всепогодные, а оборудование нет, поэтому мы предусмотрели для них всепогодный шкаф, в котором есть обогрев. Летом можно открыть отсек для доступа воздуха, также здесь стоит гидростат, который реагирует на моменты, когда нужно подсушить шкаф», — объяснил звукорежиссёр Егор Бурыкин.

В шкафу стоит усилитель с процессором, который позволяет настраивать музыка прямо на месте, либо через компьютер. «Здесь можно сделать громче, тише, добавить басы или убрать, если они раздражают слух зрителя», — пояснил звукорежиссёр.

Он рассказал, что музыкальная система будет работать в режиме стерео, т.е. в каком месте парка вы бы не находились, слушать вам будет одинаково хорошо. «Наша музыка запускается синхронно с фонтаном, для этого предусмотрены таймеры», — сообщил он. 

Напомним, 16 июня глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил, что фонтан в Дендропарке Пскова станет светомузыкальным. Работы должны быть завершены уже к концу лета. Финансирование производится за счет субсидии из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения и средств из городского бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».

Фонтан в форме лилии открылся 12 сентября 2020 года во время заключительного концерта фестиваля «Музыка на воде».

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