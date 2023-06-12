Массовый старт аэростатов состоялся в Великих Луках

21:47, 12 июня 2023, ПАИ

Массовый старт аэростатов состоялся с территории великолукского аэропорта, передаёт интернет-издание Luki-News.

Первыми с российским триколором взмыли в небо шары великолучанина Сергея Никитина и белоруса Александра Повшко. Затем фиеста продолжилась во всей красе. По очереди взлетело более 30 аэростатов.

Напомним, сегодня состоялось торжественное открытие Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Флаг Федерации воздухоплавания России поднял действующий чемпион страны из Тулы Дмитрий Жохов.