Очередь из желающих попасть в Россию украинцев образовалась на границе Псковской области

12:05, 14 июня 2023, ПАИ

На латвийском КПП «Виентули» - «Лудонка» со стороны Псковской области - образовалась очередь из украинцев, желающих въехать в Россию, сообщает телеканал LTV.

На прошлой неделе в районе указанного пограничного поста в Латвии заработал пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые хотят вернуться домой — в новые регионы РФ.

«Сюда приходят в основном не те, кто только что бежал от войны, а те, кто отправляется в Россию. У кого-то в России остались дети, кто-то возвращается <…>, чтобы помочь родственникам, чьи дома только что затопило», — уточнили журналисты.

Волонтеры из ассоциации «Твои друзья» рассказали телеканалу о тяжелых условиях на погранпункте. «Люди голодают. Два дня, а здесь просто ничего нет. Лето, а воды нет. Завтра сюда привезут дополнительные туалеты», — сказала волонтер Диана Киселева.

Она также сообщила, что накануне оказала помощь 80-летней женщине, которая возвращалась домой после нескольких месяцев пребывания в Польше.

По данным телеканала, одна из причин образования очередей — тщательные проверки документов украинцев, организованные российской стороной. При этом сообщается, что, помимо граждан Украины, в очереди находятся и граждане Молдавии, которым в Латвии тоже оказывают помощь, но за деньги.