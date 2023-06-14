О садоводстве поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Ирина Еремкина стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- для решения насущных проблем член садоводства может обратиться в региональное отделение Союза садоводов России;
- ключевой вопрос для псковских садоводств – межевание земель общего пользования, чтобы не платить налоги за то, чем они не пользуются;
- дачникам зачастую не хватает положенных 15 киловатт на дом: у многих есть бойлеры и полы с электроподогревом, не говоря уже о бытовых электроприборах;
- СанПиН запрещают оборудование площадок для мусора вблизи домов, около детских площадок, в лесной и водоохранной зонах. В результате во многих СНТ их физически негде разместить;
- с 2012 года собрания членов СНТ можно проводить заочно, но, к сожалению, не по всем вопросам;
- электронная платформа для садоводов региона, где можно будет в том числе голосовать и оплачивать членские взносы, – вопрос будущего;
- среднестатистические дачники молодеют: участки покупают люди в возрасте 30–50 лет.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 июня 2023
Продукцию завода «Титан-Полимер» представили на Петербургском международном экономическом форуме