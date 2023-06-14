Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О садоводстве поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Ирина Еремкина стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

На фото Ирина Еремкина. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • для решения насущных проблем член садоводства может обратиться в региональное отделение Союза садоводов России;
  • ключевой вопрос для псковских садоводств – межевание земель общего пользования, чтобы не платить налоги за то, чем они не пользуются;
  • дачникам зачастую не хватает положенных 15 киловатт на дом: у многих есть бойлеры и полы с электроподогревом, не говоря уже о бытовых электроприборах;
  • СанПиН запрещают оборудование площадок для мусора вблизи домов, около детских площадок, в лесной и водоохранной зонах. В результате во многих СНТ их физически негде разместить;
  • с 2012 года собрания членов СНТ можно проводить заочно, но, к сожалению, не по всем вопросам;
  • электронная платформа для садоводов региона, где можно будет в том числе голосовать и оплачивать членские взносы, – вопрос будущего;
  • среднестатистические дачники молодеют: участки покупают люди в возрасте 30–50 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 июня 2023

Выставка псковской художницы откроется в центральной городской библиотеке
14 июня 2023

Пятилетие работы Музея Ганзы отметили в Порхове
14 июня 2023

О садоводстве поговорили на «Серебряном дожде». Главное
14 июня 2023

Продукцию завода «Титан-Полимер» представили на Петербургском международном экономическом форуме

14 июня 2023

Работу общественного штаба наблюдения за выборами прокомментировала Наталья Исакова
14 июня 2023

Изменения в законодательстве в отношении СНТ оценила Ирина Еремкина
14 июня 2023

Что показать детям на ярмарке «Виноград», рассказали гостям и жителям Пскова
14 июня 2023

Дмитрий Шахов: Общественные наблюдатели обеспечивают суточный контроль за выборами


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...