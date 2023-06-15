Общественное наблюдение на сентябрьских выборах обсуждают в медиацентре ПАИ

11:06, 15 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая работе общественных наблюдателей на выборах в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Кто такие наблюдатели, зачем они нужны, чему и кто их учит, как стать наблюдателем, как наблюдатели работают на выборах, какие полномочия имеют и на что могут повлиять?

Об этом расскажет председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.

Напомним, что в сентябре в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора. Голосование на выборах будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. На данный момент для участия в выборах губернатора Псковской области подали документы четыре кандидата.