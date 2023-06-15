Дмитрий Быстров отметил важность участия в марафоне «Всё для Победы!»

20:15, 15 июня 2023, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров отметил актуальность и важность участия в марафоне «Всё для Победы!», который проходит в Пскове 15 июня при поддержке Народного фронта и ведущих региональных СМИ. Об этом сообщила газета «Островские вести».

«Хочу отметить, что жители нашего района в постоянном режиме участвуют в сборе средств, продуктов питания, вещей первой необходимости, медикаментов, пошиве воинской атрибутики и маскировочных сетей. Делается это всё добровольно, с большим душевным подъёмом, инициативой и заботой. Не остаются в стороне школьники, и даже воспитанники детских садов, которые своими рисунками и письмами согревают души и сердца бойцов на передовой», - отметил глава Островского района.

Сегодня все желающие могут присоединиться к благотворительному марафону, проявить свою сопричастность и внести свой личный посильный вклад в дело общей Победы.

«Герои спецоперации – это обученные, крепкие и подготовленные солдаты и офицеры. Героем благотворительного марафона может стать каждый! Искреннее желание, которое идёт от сердца каждого - бесценно и поможет решить самые сложные задачи. Спасибо всем, кто уже принял участие в акции и, кто только планирует это сделать!», - выразил свою позицию Дмитрий Быстров.

Напомним, что «Всё для Победы!» – это проект Народного фронта по сбору помощи бойцам и мирному населению в зоне СВО. На сайте pobeda.onf.ru собрана вся информация по запросу от военных, а также отчёты по доставке собранной помощи. Помимо постоянного приёма необходимых фронту вещей в отделениях Народного фронта во всех регионах России помощники проекта – телеведущие, военные корреспонденты, медийные люди – проводят свои собственные сборы под конкретное оборудование, а порой и под конкретные подразделения, полки.

Народный фронт уже на протяжении года собирает, доставляет и передаёт на передовую коптеры, тепловизоры, строительные материалы, обмундирование, ремкомплекты, автомобили. Псковское отделение за год отправило более 150 тонн груза для военных и гражданского населения, два поезда победы, загруженные под завязку, отправились прямо из Пскова, и ещё в 20 отправках помощь от наших земляков была доставлена в федеральном составе прямо на фронт.

Всего за год в рамках марафона собрано более миллиона рублей.

Отметим, что 22 февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт также проводил сбор средств в рамках акции «Всё для Победы!».