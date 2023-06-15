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Марафон «Всё для Победы!» проходит в Пскове

Марафон «Всё для Победы!» проходит в Пскове 15 июня при поддержке Народного фронта и ведущих региональных СМИ.

В рамках мероприятия в течение дня в эфире ведущих СМИ региона – телеканалов «Первый Псковский» и «Россия 1», радиостанций «7 НЕБО», «Серебряный дождь», «Радио России» и «Маяк» будут выступать политические, общественные и культурные деятели Псковской области с призывом к псковичам поддержать российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Перевести любую посильную сумму может каждый желающий. Сделать это можно, перечислив средства на специальный сет с помощью QR-кода.

«Всё для Победы!» – это проект Народного фронта по сбору помощи бойцам и мирному населению в зоне СВО. На сайте pobeda.onf.ru собрана вся информация по запросу от военных, а также отчёты по доставке собранной помощи. Помимо постоянного приёма необходимых фронту вещей в отделениях Народного фронта во всех регионах России, помощники проекта – телеведущие, военные корреспонденты, медийные люди проводят свои собственные сборы под конкретное оборудование, а порой и под конкретные подразделения, полки.

Народный фронт уже на протяжении года собирает, доставляет и передаёт на передовую коптеры, тепловизоры, строительные материалы, обмундирование, ремкомплекты, автомобили. Псковское отделение за год отправило более 150 тонн груза для военных и гражданского населения, два поезда победы, загруженные под завязку, отправились прямо из Пскова, и ещё в 20 отправках помощь от наших земляков была доставлена в федеральном составе прямо на фронт.

Всего за год в рамках марафона собрано более миллиона рублей.

Отметим, что 22 февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт также проводил сбор средств в рамках акции «Всё для Победы!».

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