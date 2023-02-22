Начался марафон в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском»

14:02, 22 февраля 2023, ПАИ

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы».

На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.

Финалом акции станет марафон в поддержку СВО, который стартует на телеканале «Первый Псковский» в 14:00 и продлится до 18:00. В нем примут участие почти 40 гостей - общественники, политики, врачи. Ожидаются выступления артистов, а также сюжеты о тех, кто помогает бойцам, и о том, как доставляется гуманитарная помощь в зону СВО.