ВИДЕО. Марафон в поддержку участников СВО прошёл в Псковской области

22:43, 15 июня 2023, ПАИ

Марафон в поддержку участников СВО прошёл во всей России, в том числе и в Псковской области. Он приурочен к годовщине проекта «Народный фронт. Всё для Победы!». Подробнее – в сюжете «Первого Псковского».

Напомним, что «Всё для Победы!» – это проект Народного фронта по сбору помощи бойцам и мирному населению в зоне СВО. На сайте pobeda.onf.ru собрана вся информация о запросах военных, а также отчёты о доставке собранной помощи. Помимо постоянного приёма необходимых фронту вещей, в отделениях Народного фронта во всех регионах России помощники проекта: телеведущие, военные корреспонденты, медийные люди – проводят свои собственные сборы для конкретного оборудования, а порой и для конкретных подразделений, полков.

Народный фронт уже на протяжении года собирает, доставляет и передаёт на передовую коптеры, тепловизоры, строительные материалы, обмундирование, ремкомплекты, автомобили. Псковское отделение за год отправило более 150 тонн груза для военных и гражданского населения, два поезда победы, загруженные под завязку, отправились прямо из Пскова, и ещё в 20 отправках помощь наших земляков была доставлена в федеральном составе прямо на фронт.

Всего за год в рамках марафона собрано более миллиона рублей.

Отметим, что 22 февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт также проводил сбор средств в рамках акции «Всё для Победы!».