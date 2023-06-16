Совещание с организаторами сентябрьских выборов проходит в Пскове

14:42, 16 июня 2023, ПАИ

Совещание с организаторами выборов проходит в Пскове в преддверии единого дня голосования. Об этом ПАИ сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Председатели, бухгалтеры, системные администраторы ТИК и сотрудники аппарата обсуждают вопросы подготовки и проведения избирательных кампаний, назначенных на 10 сентября.



Фото: Избирательная комиссия Псковской области



Фото: Избирательная комиссия Псковской области



Фото: Избирательная комиссия Псковской области



Фото: Избирательная комиссия Псковской области



Фото: Избирательная комиссия Псковской области









В начале дня для участников прошёл тренинг от доцента кафедры социальных технологий РАНХиГС Марии Коноваловой, посвящённый конфликтам и способам их разрешения.

«Во время избирательной кампании мы взаимодействуем с разными категориями участников избирательного процесса, и важно научиться выбирать эффективную стратегию поведения в конфликтной ситуации», – отметили в облизбиркоме.

Напомним, что в сентябре в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора. Голосование на выборах будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. На данный момент для участия в выборах губернатора Псковской области подали документы четыре кандидата.