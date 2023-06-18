Нетрезвая женщина-водитель учинила ДТП в Псковском районе
Женщина – водитель автомобиля не справилась с управлением и допустила наезд на дерево, в результате чего машина опрокинулась. ДТП произошло в деревне Черёха у дома № 48 в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».
В автомобиле находились две женщины. Они от госпитализации отказались.
По словам очевидцев, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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