Нетрезвая женщина-водитель учинила ДТП в Псковском районе

23:23, 18 июня 2023, ПАИ

Женщина – водитель автомобиля не справилась с управлением и допустила наезд на дерево, в результате чего машина опрокинулась. ДТП произошло в деревне Черёха у дома № 48 в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

В автомобиле находились две женщины. Они от госпитализации отказались.

По словам очевидцев, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.