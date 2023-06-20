Житель Печор оштрафован за попытку дать взятку сотруднику ДПС

13:41, 20 июня 2023, ПАИ

Прокуратура Печорского района поддержала обвинение в отношении местного жителя, пытавшегося дать взятку в размере пяти тысяч рублей сотруднику ДПС. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

Следствие установило, что 30 апреля 44-летний водитель отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Вместо этого нарушитель попытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции и положил купюру между сиденьями патрульного автомобиля.

Однако деньги полицейский не взял и сообщил о факте дачи взятки оперативному дежурному.

С учетом позиции прокурора подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса РФ, с учетом времени содержания под стражей ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.