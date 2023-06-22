Григорий Стороненков стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное
Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- у актива округа есть «развитая информационная сеть»: система чатов и групп в соцсетях. Она позволяет поднимать важные проблемы и мобилизовать жителей для их решения;
- в 2023 году в округе уже состоялись 12 субботников, в которых участвовало от 20 до 200 человек: «Люди выходят и с удовольствием принимают участие в мероприятиях. Они знают, что это они делают для себя, для того чтобы завтра было приятно выйти во двор, на лужайку»;
- совет округа, в который входят местные активисты, принимает план мероприятий на полугодие, а затем следит за его реализацией: «План, который обсуждён и принят с твоим участием, тебе же легче потом реализовывать. Инициатива – она подталкивает потом к следующему действию»;
- в 2024 году в округе по результатам конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будет построена многофункциональная площадка для занятия спортом. В частности, самые маленькие смогут там играть в футбол на закрытой круглой арене;
- в депутатской работе Григорию Стороненкову помогает опыт в бизнесе: «Это маленькая толика той работы, которая делается в бизнесе, но принцип тот же: стратегическое планирование. И это работает»;
- при необходимости депутат готов вкладывать собственные средства, чтобы формировать решение точечных вопросов в округе. Но с 2007 года он объясняет избирателям: «Я могу представлять ваши интересы, защищать их, отстаивать, выстраивать работу и искать возможности, реализовать те или иные наказы. А если я буду подменять собой исполнительную власть, то это будет глупо и непрофессионально»;
- отсутствие доступной среды – огромная проблема. Задуман проект планировки дорожной сети улиц Алёхина и Технической, предусматривающий элементы доступной среды: понижение бордюров, велосипедные дорожки, тротуары и так далее. Но из-за проблем с подрядчиком он не завершён;
- району Овсище грозит транспортный коллапс: его население скоро вырастет с 4 000 жителей до 12 000. Эту проблему надо срочно решать;
- в 2009 году Григорий Стороненков предлагал внедрить в Пскове механизм ТОС (территориальных общественных самоуправлений), и соответствующий документ был принят гордумой. Но он «оказался мертворождённым»: инструмент стал работать после того, как три года назад на областном уровне стали разыгрываться гранты для ТОС;
- на территории округа действуют восемь ТОС. Восемь их проектов уже выиграли в конкурсах грантов: городском и областном. И это не предел: только за последний месяц появились две инициативные группы;
- проблема с сетями горячего водоснабжения в Овсище будет решена к концу года;
- когда большая часть активных жителей находится в едином информационном поле, они видят, как приложенные усилия выливаются во что-то конкретное и заражаются идеей: «Если Пупкин это сделал, то почему я не могу это сделать? Я тоже могу, я тоже хочу! У меня тоже две руки, две ноги, голова!»;
- «Люди тянутся в те районы, где более благоприятная среда для проживания. Там сразу повышается стоимость жилья и начинается строительство. Так что атмосфера для жизни – это очень важно. И по мере сил и возможностей мы вместе с жителями округа создаем благоприятную атмосферу для общего проживания».
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