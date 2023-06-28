Жалобы псковичей в сфере ЖКХ обсудили на «Серебряном дожде». Главное

21:04, 28 июня 2023, ПАИ

Начальник отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира:​​