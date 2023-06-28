Жалобы псковичей в сфере ЖКХ обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Начальник отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- содержание ртути в пробах воздуха, взятого Роспотребнадзором на месте разлития ртути на Запсковье, не обнаружено вообще: «Мероприятия по демеркуризации были проведены очень грамотно». Всего было собрано около 100 граммов ртути;
- в 2022 году в Роспотребнадзор поступило 151 обращение с жалобами на нарушение условий проживания граждан. Где-то 50 % этих обращений было связано с нарушениями в сфере ЖКХ. За первый квартал 2023 года таких жалоб было 29;
- чаще всего жители региона жалуются на нарушения сроков вывоза твёрдых коммунальных отходов. Также много жалоб на состояние контейнерных площадок;
- ещё одна большая категория жалоб касается качества питьевой воды. Граждане жалуются на то, что их не устраивают органолептические показатели воды, её жесткость, повышенное содержание железа;
- Роспотребнадзор подал исковые заявления в суд в защиту неопределённого круга лиц с требованием построить в Печорах и в Невеле станции по обезжелезиванию воды;
- ежемесячно Роспотребнадзор проводит мониторинг качества воды, беря пробы в 200 точках по всей области. Если наблюдается систематическое превышение допустимых норм, а местные власти не принимают меры, ведомство обращается в судебные органы;
- периодически в Роспотребнадзор поступают жалобы на неприятные запахи. Но методики определения запаха пока находятся в разработке, поэтому при поступлении таких жалоб проводятся замеры содержания вредных химических веществ в атмосферном воздухе;
- ещё один повод для обращений в Роспотребнадзор – шум. От кондиционеров, индивидуальных тепловых пунктов, во время приёма товаров в магазинах, из заведений общепита, со строек. Во всех таких случаях ведомство проводит замеры уровня звука и при необходимости принимает меры.
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28 июня 2023
Пробы воды в двухстах точках по всей Псковской области ежемесячно берёт Роспотребнадзор