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Общество

Жалобы псковичей в сфере ЖКХ обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Начальник отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ. На фото Жанна Брябрина

Главное из эфира:​​

  • содержание ртути в пробах воздуха, взятого Роспотребнадзором на месте разлития ртути на Запсковье, не обнаружено вообще: «Мероприятия по демеркуризации были проведены очень грамотно». Всего было собрано около 100 граммов ртути;
  • в 2022 году в Роспотребнадзор поступило 151 обращение с жалобами на нарушение условий проживания граждан. Где-то 50 % этих обращений было связано с нарушениями в сфере ЖКХ. За первый квартал 2023 года таких жалоб было 29;
  • чаще всего жители региона жалуются на нарушения сроков вывоза твёрдых коммунальных отходов. Также много жалоб на состояние контейнерных площадок;
  • ещё одна большая категория жалоб касается качества питьевой воды. Граждане жалуются на то, что их не устраивают органолептические показатели воды, её жесткость, повышенное содержание железа;
  • Роспотребнадзор подал исковые заявления в суд в защиту неопределённого круга лиц с требованием построить в Печорах и в Невеле станции по обезжелезиванию воды;
  • ежемесячно Роспотребнадзор проводит мониторинг качества воды, беря пробы в 200 точках по всей области. Если наблюдается систематическое превышение допустимых норм, а местные власти не принимают меры, ведомство обращается в судебные органы;
  • периодически в Роспотребнадзор поступают жалобы на неприятные запахи. Но методики определения запаха пока находятся в разработке, поэтому при поступлении таких жалоб проводятся замеры содержания вредных химических веществ в атмосферном воздухе;
  • ещё один повод для обращений в Роспотребнадзор – шум. От кондиционеров, индивидуальных тепловых пунктов, во время приёма товаров в магазинах, из заведений общепита, со строек. Во всех таких случаях ведомство проводит замеры уровня звука и при необходимости принимает меры.

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