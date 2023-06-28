Псковским водителям порекомендовали проверить шины на наличие ртути

19:28, 28 июня 2023, ПАИ

Автомобилистам, которые проезжали у места разлива ртути на улице Индустриальной в Пскове, посоветовали проверить колёса на наличие этого вещества. Рекомендацию дала начальник отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Шарики ртути были на тротуаре и часть из них была на проезжей части, но не в значительном количестве, возможно, машины их уже растащили. Водителям, которые проезжали в этом месте, нужно проверить шины, удалить шарики ртути, а также обработать колёса», – отметила Жанна Брябрина и добавила, что обработать колёса можно моющим средством или крепким раствором марганцовки, при этом тряпку после очистки необходимо сжечь.

Гость студии также заверила, что все необходимые мероприятия на улице Индустриальной, 28 провели. «Содержание ртути в атмосферном воздухе не обнаружено. Вся ртуть собрана», – пояснила она.

Кроме того, по данным комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации города, собрано 100 граммов ртути.

Ранее Роспотребнадзор рассказал об итогах замеров концентрации паров ртути на улице Индустриальной в Пскове.