Гастрономию Псковской области представили на круглом столе в «Комсомольской правде»

18:37, 28 июня 2023, ПАИ

Гастрономическое многообразие региона представил комитет по туризму Псковской области в редакции «Комсомольской правды» в онлайн-формате. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Тема круглого стола – «За вкусной и здоровой пищей! Гастрономический туризм в России: тренды, проблемы, перспективы».

«На вопрос: «А кормить будут?» наш регион может смело ответить: «Да, и досыта!», – говорится в сообщении.

Специалисты комитета рассказали об уникальных пряниках, фермерских сырах, улитках, гастрономии национального маршрута «С грохотом по фермам», в том числе и музея-усадьбы народа сето, снетке и другом.

«Создание такого многообразия, соединение необычных сочетаний территорий и гастрономического продукта и дают тот самый «вау-эффект», поэтому туристы к нам едут и очень активно посещают наши хутора и предприятия», – отмечается в телеграм-канале.

Также спикерами выступили представители Минэконоразвития России, шеф-повара, гастрономические амбассадоры, блогеры, организаторы гастромероприятий, представители экспертного сообщества.