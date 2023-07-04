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Общество

Более 16 млн рублей получат псковские НКО на реализацию проектов в области культуры

Девять проектов псковских некоммерческих организаций в сфере искусства и креативных (творческих) индустрий стали победителями второго основного грантового конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив. На реализацию этих проектов из федерального бюджета выделят более 16 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Самый крупный грант в размере 4,8 млн рублей получит молодёжная организация «Равные возможности». На средства гранта планируется создать народный музей «Знамя Победы» у подножия одноименного памятника, а также организовать и провести тематические экскурсии в 2024 году.

Поддержку в размере более 2 млн рублей получат сразу два проекта. Оба посвящены развитию международных отношений. Первый направлен на формирование международного молодёжного симфонического оркестра и проведение концертов в России и Белоруссии. В рамках второго проекта состоится фестиваль «Мо Янь Фест»: культурный диалог между Россией и Китаем.

Целый ряд проектов посвящён развитию креативных индустрий в регионе. Так, в Псковском городском планетарии пройдут театральные постановки с современными аудио- и визуальными средствами и серия бесплатных показов авторского мультимедийного спектакля «Маленький принц» на основе одноименного произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Кроме того, планируется разработать современное интерактивное VR-пособие об уникальных объектах древнего Пскова – виртуальную галерею «Псков 360°. Реставрационная мастерская». Также будет реализован проект «Модное сообщество «Креативная среда». Он направлен на выявление активных, талантливых и инициативных ребят, увлекающихся или обучающихся швейному делу.

В списке победителей также АНО «Центр культурных и экологических практик «ЭКЭО» с проектом «Аудиогид путешествия на радиоволнах 100-летнего развития бытовой телевизионной и радиотехники», Ресурсный центр гражданских инициатив с программой возрождения звонарного мастерства Псковского края и АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» с проектом «Молодо-Незелено».

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