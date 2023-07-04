«Если потрясти, он шумит»: археологи задали псковичам фотозагадку

11:10, 04 июля 2023, ПАИ

Археологи предложили псковичам отгадать фотозагадку: что за древний металлический предмет изображен на снимке. Фотографии предмета опубликовали в группе «Археологическое общество Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».



Археологи оставили подсказку: «Если потрясти, он шумит».

Известно также, что металлический предмет археологи нашли в Печорах в раскопе на Псковской улице, которая ведёт от ворот Псково-Печерского монастыря в сторону Пскова. Предмет обнаружился в слое XVII-XVIII веков.

