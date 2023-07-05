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Общество

Выпускники колледжа могут подать документы для поступления в ПсковГУ до 14 июля

Подать документы в приёмную комиссию до 14 июля должны абитуриенты, поступающие на бюджетные программы бакалавриата и специалитета на базе среднего профессионального образования в ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: ПАИ

С перечнем образовательных программ можно ознакомиться здесь

По вопросам приёма и подачи документов можно обращаться по телефонам: 8 (8112) 201-695, 201-699 (доб. 2), 8 (800)101-22-73. Электронная почта: priem@pskgu.ru. Адрес: Псков, площадь Ленина, 2, Цифровой парк.

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