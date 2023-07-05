О переработке мусора в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Руководитель АНО «Институт переработки вторсырья» Максим Сотник стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
Главное с эфира:
- Существует несколько направлений, как можно обращаться с вторичным материалом. Переработка является не самым эффективным, потому что тратится много ресурсов, чтобы собрать, подготовить и сделать новую вещь.
- Уменьшить количество мусора можно с помощью повторного использования, ремонта или создания новых вещей с помощью хендмейда.
- «Мы пока выбрали два материала: винные пробки и бутылки, чтобы попробовать сделать какое-то изделие».
- АНО организовало сбор макулатуры в поддержку приюта «Шанс». Потом на вырученные средства был приобретен сварочный аппарат для приюта.
- Сейчас можно отказаться от чеков в магазинах, можно вместо пакета взять с собой сумку.
- В Пскове есть кофейни, которые наливают напитки не в свои стаканчики, а в те, которые приносят посетители.
- Порядка 50 человек каждую субботу посещают экобазу Института переработки вторсырья в Пскове и приносят вещи на переработку.
- Псковичи могут принести бутылки и плёнку второго, четвертого и пятого типов пластика. Помимо этого в экобазе принимают упаковку из твёрдого пластика пятого типа, стекло (тарное) и жестяные банки.
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