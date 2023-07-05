Выставочный зал хотят оборудовать после ремонта в ГЦК

18:14, 05 июля 2023, ПАИ

В Городском культурном центре города Пскова идут ремонтные работы. О том, что именно изменится в ГКЦ, рассказал начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев в эфире программы на радиостанции «7 НЕБО».

Капитально отремонтируют танцевальный зал, главный вход и колоннады.

«Ремонт очень долгожданный. Пока творческие коллективы отдыхают, мы решили сделать ремонт танцевального зала и всей балюстрады второго этажа. Рабочие трудятся 7 дней в неделю», - отметил Дмитрий Яковлев.

Ремонт исключительно внутренний, планируется дополнение современным оборудованием для проведения выставок в фойе. Уже произведены демонтаж небольшого подиума и углубление стены вокруг восьми колонн.

Интересным в ремонте станет цветовое решение, сообщил начальник управления.

До конца лета планируется завершить все начатые работы. Ранее о ремонтных работах сообщил Борис Елкин.