Губернаторскую стипендию выплатят будущим педагогам в Псковской области

13:36, 06 июля 2023, ПАИ

Губернаторскую стипендию получат будущие педагоги в Псковской области. Об этом в докладе на 23-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, передаёт корреспондент ПАИ.

С 1 сентября для студентов, обучающихся по образовательным программам высшего педагогического образования, будут предусмотрены выплаты в размере пяти тысяч рублей. Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования будут получать по три тысячи рублей.

«На эти цели в этом году предусмотрено более 7 млн рублей. Очевидно, что сумма будет расти», – отметил Андрей Ермаков. Он уточнил, что на стипендию смогут претендовать студенты, которые проходят обучение по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки», заключившие целевой договор и имеющие хорошую успеваемость без задолженностей по учебе.

Кроме того, в этом году принято решение о создании сети профильных психолого-педагогических классов. В этом году в регионе будет создано девять таких классов. Для таких ребят предусмотрены стажировки на базе ПсковГУ, участие в сменах регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» по дополнительным общеобразовательным программам педагогической направленности, экскурсионные стажировочные практики, участие в сменах всероссийского детского центра «Печоры», а также профориентационные занятия в формате «Летней школы профильных психолого-педагогических классов города Пскова» и последующих «Осенней школы» и «Зимней школы» для участников проекта в 2023 году и далее в 2024 году.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.

Кроме того, в конце декабря 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что стабильный рост доходов бюджета области – результат системной работы. Например, по нацпроектам в 2022 году у Псковской области беспрецедентно большой объём средств – более 13 млрд рублей. Это почти вполовину больше, чем в 2021 году.

Также глава региона подчеркивал, что в 2023 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности для Псковской области составит 6,7 млрд рублей. Это на 1,5 млрд (или на 30 %) больше, чем в 2022 году.

Кроме того, губернатор отмечал, что в 2022 году в Псковской области проведён беспрецедентный объем работ в сфере образования. В 2023 году эти работы продолжаются. В целом на это направление запланировано более 10 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства школы в Гдове и школы в Пскове на улице Киселёва, программу капремонта 10 школ, модернизацию объектов образования в приграничных территориях (Печорская лингвистическая гимназия, школа в Смуравьёво-2, школы в Линово и Кузнецовке), эти работы будут закончены в 2024 году.

Добавим, что в истории современной Псковской области впервые одновременно строятся, готовятся к строительству и реконструкции сразу восемь школ.