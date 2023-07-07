В «Мехуборке» напомнили о важности актуализации сведений

16:04, 07 июля 2023, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» напоминает о необходимости актуализации сведений, которые касаются количества прописанных людей, изменения собственника недвижимости или длительного отсутствия. Об этом регоператор написал в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Любую информацию необходимо предоставить региональному оператору с приложением подтверждающих документов для дальнейшего внесения изменений в сведения лицевого счёта. Любое изменение носит исключительно заявительный характер», — написали в «Экопроме».

Предоставить актуальные сведения возможно, посетив офис регионального оператора, который расположен по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 3 или по электронной почте ro_pskov@mehuborka.com.

Правильность начисления платы за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами зависит от предоставленных вами сведений.

Согласно постановлению правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», потребитель коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами обязан: информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее пяти рабочих дней со дня наступления таких изменений, в случае если размер платы за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется исходя из количества проживающих граждан.