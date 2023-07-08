Семейный парад прошёл на форуме «Истоки» в Печорах

17:33, 08 июля 2023, ПАИ

Участники смены «Семейные ценности» форума «Истоки» поучаствовали в "Ромашковом семейном параде", передаёт корреспондент ПАИ.

«Парад прошёл в День семьи любви и верности, в день памяти Петра и Фероньи Муромских. Символ праздника - ромашка. Ромашковый парад направлен на поддержание авторитета семьи и укрепление традиционных семейных ценностей», - отметили организаторы.

Шествие семей прошло на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Детям раздали шарики белого и жёлтого цветов, как символ ромашки, а у взрослых в руках - живые цветы. Совершив шествие от штаба организаторов до главной сцены мероприятия, семьи выстроились в виде сердца.

Ранее сообщалось, что организаторы провели экскурсию по основным площадкам форума «Истоки» в Печорах.

Отметим, что форум «Истоки» проходит с 5 июля по 23 августа. Экологические активности от волонтёров-экологов «Делай!» и РЭО будут организованы в рамках первого заезда «Семейные ценности» с 5 по 12 июля, а ключевые события форума проходят 8 июля.

Участниками каждого заезда станут около 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет: молодые семьи с детьми (в возрасте от семи лет), члены и руководители семейных клубов, педагоги, активисты семейных движений и объединений, некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства из 45 субъектов Российской Федерации, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь») при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.