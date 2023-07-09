Церемония закрытия кинофестиваля «Западные ворота» проходит в Пскове

17:23, 09 июля 2023, ПАИ

Церемония закрытия и награждения победителей IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит в Большом концертном зале Псковской филармонии сегодня, 9 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

В конкурсную программу МКФ «Западные ворота» вошли восемь новых фильмов из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, России и Таджикистана. В секции «Панорама» были представлены самые яркие фильмы, созданные в прошлом году.

Фильмы оценивало профессиональное жюри, однако обладателя Гран-при фестиваля выбрали путём зрительского голосования.

В рамках фестиваля прошло десять тематических секций, ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, а также круглые столы, семинары, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходил в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представили более 90 фильмов, гостями фестиваля стали 50 выдающихся деятелей культуры.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ показало в прямом эфире. Повтор Дневника второго дня кинофестиваля смотрите в воскресенье, 9 июля, в 18:10 на телеканале «Первый Псковский».