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Более 90 фильмов смогут бесплатно посмотреть зрители кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Более 90 фильмов смогут бесплатно посмотреть зрители IV Международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«С 7 по 9 июля в Псков примет теперь уже традиционный IV Международный кинофестиваль «Западные ворота». Участников будут ждать более 90 фильмов, десять тематических секций, творческие встречи, семинары, мастер-классы, знакомство с выдающимися деятелями киноиндустрии. Все мероприятия будут бесплатными!» – отметил глава региона.

Михаил Ведерников уточнил, что в основную конкурсную программу фестиваля войдут восемь новых фильмов из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. В секции «Панорама» будут представлены фильмы из Татарстана, Бурятии, Башкортостана, Якутии. В программе будет и «Псков на экране», где зрители увидят четыре фильма, снятые на псковской земле. А для всех любителей кино уже стартовал конкурс «Киностарт», зарегистрироваться на которой можно здесь.

«Лучшие ролики покажут в рамках программы кинофестиваля, а победитель выиграет приз, который будет торжественно вручен на закрытии. Освобождайте эти июльские дни для кино, встреч и отдыха!» – заключил губернатор.

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